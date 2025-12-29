Történelmi rekordon vagy annak közelében fejezheti be a kereskedést a magyar tőzsde húzórészvénye, az OTP. A bankpapírok árfolyama – december 19-i állapot – szerint 61 százalékkal emelkedett idén, megközelítve a 35 ezer forintos árfolyamot. Osztalékkal számolva még többet tehettek zsebre a befektetők, akik részvényenként 995 forintot kaptak a 2024-es nyereségből.

Ez az elmúlt 5 év legjobb teljesítménye, ezt megközelíteni 2023-ban tudta a bankpapír, akkor 55 százalék volt az árfolyam-emelkedés.

Béke-trade? Erre is jó az OTP-részvény

Az év utolsó 3 hónapjában szinte érdemi korrekció sem történt, az október első hetében még 29 ezer forint alatti árfolyam folyamatosan emelkedett. Pedig a magyar gazdaság idei teljesítménye (várhatóan fél százalékos reál GDP növekedés) kevésbé támogatta a bankszektor eredményeit, az OTP ugyanakkor már jóideje inkább régiós pénzintézetként tekint magára, csoportszinten a nyereség legalább kétharmada már rendre külföldről érkezik.

Mint kiderült, az október elején indult árfolyam-felfutás messze nem volt megalapozatlan, az OTP harmadik negyedéve is roppant erősre sikeredett. Az időről időre felerősödő-elhalkuló „béke-trade” is jelentősen mozgatta a bank árazását a tőzsdén, az augusztus közepi, alaszkai Trump-Putyin találkozó előtt is napokon át vette a piac az OTP-részvényeit. Az év zuhanása is Donald Trumphoz kötődik, a hírhedtté vált Liberation Day utáni napok zűrzavarában a bank papírjai 18 800 forinton is megfordultak, de ilyen nyomott áron valószínűleg csak minimális mennyiséget lehetett megszerezni.

Rekordprofit kilátásban

A 2024-es évet 1076 milliárd forint profittal záró OTP csoport 2025-öt minden bizonnyal rekordnyereséggel zárja, a harmadik negyedéves beszámoló után frissített konszenzus szerint 1145 milliárdos profit van kilátásban. Ha így alakul, akkor 6,4 százalékos nyereségnövekedést könyvelhet el az OTP, egy olyan évet lezárva, amikor csak organikusan nőtt a bankcsoport, mivel akvizícióról ezúttal nem számolt be a pénzintézet.

A bank részvényei a 35 ezer forintos történelmi rekordszint ellenére sem tekinthetők drágának. A várakozások szerinti az egy részvényre jutó nyereség idén 4400 forint közelében lehet (az 5 százalékos saját részvényállománnyal korrigálva pedig még közel 200 forinttal magasabban), a bank részvényeinek historikus értékeltsége alapján ebből 40 ezer forint feletti árfolyamnak illene következnie. Az elemzők azonban ezt még korainak látják, a konszenzusos célár egyelőre 34 603 forint.