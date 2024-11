Dupla pofont kaptak a ma reggeli kereskedésben a BMW részvényesei. A cég papírjainak árfolyama a délelőtti kereskedésben nyitás után közel 5 százalékkal zuhant, majd innen kezdett talpra állni pocsék negyedéves eredményeinek, illetve Donald Trump várható választási győzelmének kettős hatására.

A republikánus jelölt győzelme amúgy is érzékenyen érinti az európai autógyártók kilátásait, sokan ugyanis újabb piacvédő intézkedések bevezetésétől félnek egy Trump elnökség esetén, erre tett rá egy lapáttal a harmatgyenge negyedévről szóló beszámoló, igaz, ez utóbbi aligha érte váratlanul a befektetőket.

A BMW vezetése már szeptemberben figyelmeztetett, hogy kénytelen csökkenteni az idei évre vonatkozó várakozásait egy fékrendszer-probléma miatt, amely több mint 1,5 millió jármű visszahívását eredményezte. Mint kiderült, a fékrendszer meghibásodása egy, a Continental magyarországi üzemében adódott problémára volt visszavezethető.

Október elején pedig már azt közölték, hogy a csoport eladásai 13 százalékkal, 540 882 darabra csökkentek július-szeptemberben, míg Kínában 29,8 százalékkal, 147 691 darabra estek vissza. Erről bővebben itt írtunk.

A cég 1,7 milliárd eurós üzemi eredményt ért el a harmadik negyedévben, ez 61 százalékkal marad el a tavalyi év azonos időszakának 4,35 milliárd eurójától, a piaci konszenzus a Reuters szerint 1,7 milliárd euró körül volt. Az árbevétel 15,7 százalékkal esett vissza, 32,4 milliárd euróra csökkent az egy évvel korábbi 38,46 milliárd euróról, ez is közel 2 milliárddal alacsonyabb érték a piac által vártnál. Az üzemi eredményhányad rettenetesen alacsony, alig 2,3 százalékos volt a július-szeptemberi időszakban.

Ugyanakkor a cég vezetése most már elég optimista a jövőt illetően. Közölték, hogy 2024-ben továbbra is a 6 és 7 százalék közötti üzemi eredményhányad elérésére törekszenek, és eközben jó úton haladnak a teljes évre vonatkozó, most már jelentősen csökkentett tervek elérése felé. A negyedik negyedévben terveik szerint azt a 320 ezer járművet is leszállítják, amelyek átadása korábban a fékrendszereket érintő problémák miatt késett.

A kínai piac problémái azonban várhatóan tartósak maradnak, ezzel nem csak a BMW-nek, de az iparág más nagy szereplőinek is meg kell küzdenie, így a Mercedesnek és a Volkswagen csoportnak is.

A BMW részvények árfolyama Kép: Economx, stooq.com

Ráadásul technikailag továbbra sem festenek jól a BMW részvények kilátásai. A szeptemberi esést követően ugyan sikerült átmenetileg felfelé araszolnia a részvényárfolyamnak, azonban ez tekinthető a korábban letört támasz-szint úgynevezett „visszatesztelésésének” is. Így változatlanul életben lehet az a célárfolyam, amelyet a korábban rajzolt alakzat vetít előre és amely jóval 60 euró alatt, a jelenlegi szintnél több, mint 15 százalékkal lejjebb található. Erről bővebben itt olvashat.