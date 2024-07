A CCData kedden közzétett kutatási jelentése szerint a bitcoin (BTC) még nem érte el a jelenlegi ciklusának csúcsát, és valószínűleg idén túllépheti minden idők rekordját.

A bitcoin márciusban érte el a 73 700 dollár feletti történelmi csúcsot, ám azóta nagyjából 59 ezer és 72 ezer dollár közötti sávban kereskednek vele.

A márciusi, rekordmagasságokba vezető utat nagyrészt az ETF-ek januári jóváhagyása kövezte ki. Ezek eddig mintegy 14,41 milliárd dollárnyi nettó beáramlást vonzottak a kutatócég szerint.

Az ETF-ek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy a bitcoin árfolyamát követő terméket vásároljanak anélkül, hogy birtokolnák a mögöttes kriptovalutát.

A kriptopártiak szerint ez segített legitimálni az eszközosztályt, és megkönnyítette a nagyobb intézményi befektetők számára is a bekapcsolódást.

A CNBC kommentárja szerint a bitcoin úgynevezett ciklusossága azokra az időszakra utal, amikor a digitális valuta időről-időre új rekordmagasra emelkedik, majd ismét esik, hogy aztán ismét medvepiacba vagy egyenesen ún. kriptotélbe forduljon.

Ezek a ciklusok - amelyekből a bitcoin bevezetése óta mostanra már három teljesedett ki - általában hasonló mintát követnek.

Mindannyiuk középpontjában eddig a felezésnek nevezett esemény állt, amelynek során a bányászok jutalma a felére csökken, csökkentve ezzel a bitcoin-kínálatot a piacon.

Jellemzően a feleződés gyakran hónapokkal azelőtt következik be, hogy a bitcoin elérné a ciklus eddigi legmagasabb árfolyamát.

Ez a jelenlegi ciklus viszont kicsit másnak tűnik.

A bitcoin a legutóbbi rekordmagasra emelkedett, mielőtt feleződött volna - ami persze nem volt független az amerikai ETF-engedélyezés körüli felhajtástól.

A CCData jelentése, amely a bitcoin történelmi ármozgásait vizsgálta, azt sugallja, hogy új magasságba emelkedhet. Az kutatócég szerint a történelmi trendek azt mutatják, hogy a felezési eseményt mindig egy árnövekedési időszak előzte meg, amely 366 naptól 548 napig tarthat, mielőtt egy cikluscsúcsot hozna létre, és minden egyes felezés hosszabb ciklust él át, mint az előző.

A legutóbbi bitcoin felezés idén április 19-én történt, így ezek a történelmi időkeretek még messze nem teltek el, ráadásul akár 2025-ig is bőven átnyúlhatnak. Az elemzők úgy kalkulálnak, hogy a harmadik negyedévben valószínűleg alacsony kereskedési aktivitás várható, ám az esetleges oldalazó árfolyamok átmeneti jellegűek lesznek,

Más kommentátorok és elemzők is hasonló következtetésre jutnak:

A BitMEX tőzsde társalapítója, Arthur Hayes úgy gondolja, hogy a fiat valuták várható leértékelődése fel fogja vinni a bitcoin és a részvények árfolyamát.

Egy új elemzésben a kriptóveterán azt mondja, hogy biztos abban, hogy a gazdaság új inflációs ciklusban van, és a BTC „visszanyeri a varázsát”.

Hayes a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) előrejelzésére hivatkozik, amely szerint az Egyesült Államok szövetségi költségvetésének hiánya a 2024-es pénzügyi évben 1,9 billió dollár lesz, ami a valaha volt legmagasabb összeg a COVID tombolása óta.

Rámutatott arra is, hogy a fiskális és monetáris feltételek továbbra is lazák maradnak, és ezért a kriptóval való kölcsönzés a legjobb módja a vagyon megőrzésének.

Egy széles körben követett kriptostratégia ennél már tovább is megy, úgy véli, hogy a bitcoin hosszú távú növekedési potenciálja - a közelmúltbeli árzuhanás ellenére - gyakorlatilag korlátlan marad. A Pentoshi által posztolt grafikon szerint a BTC valóban egy hatalmas Cup and Handle (füles csésze) mintát alkot, ami jelezhet a jövőben egy a potenciális bikafutamot.

For $BTC I wanted to start off with what I view to be the worst case scenario. Lets say, 48-51k. Essentially 20-25% lower. And in this scenario people should get more bullish the lower it went bc the upside becomes greater. But again, lets call that max drawdown. Hard to imagine… pic.twitter.com/xbpHwawBzy