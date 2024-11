A korábban a szabad információcsere fő terepének tekintett X az eddigi legnagyobb exodusát szenvedte el – állapította meg összeállításában a The Guardian.

Donald Trump november 6-i választási győzelme óta ugyanis több százezer ember hagyta el a korábbi Twittert. Az X legújabb riválisává váló Bluesky pedig 16 millió felhasználót gyűjtött, ebből 1 milliót a múlt héten 24 óra leforgása alatt.

Ennek legfőbb oka elemzők szerint vélhetően éppen az X tulajdonosa, Elon Musk, a világ leggazdagabb embere, aki átalakította a közösségi oldalt, és megafonként segítette Donald Trumpot a Fehér Házba jutni.

Bár a megválasztott amerikai elnök bejelentette, hogy Musk fogja vezetni az új kormányhatékonysági minisztériumot, ez korántsem jelenti azt, hogy a milliárdosnak fel kell hagynia üzleti vállalkozásaival. Továbbra is a magánszektorban dolgozhat, megtarthatja az X-et, valamint vezetheti az elektromos autókat gyártó Teslát és a SpaceX rakétagyártó céget.

A történelem során most először fordul elő, hogy egy nagy technológiai milliárdos nemcsak közvetve, a médián keresztül, hanem közvetlenül is formálja a demokráciát

– állapította meg a lapnak nyilatkozva Rob Enderle, az Enderle technológiai elemző cég elnöke, aki olyan vállalatokkal dolgozott együtt, mint a Microsoft, a Sony és a Dell.

A The Guardian azt is felidézi, hogy

Elon Musk még 2022-ben azt írta a Twitteren: „ahhoz, hogy a Twitter kiérdemelje a közbizalmat, politikailag semlegesnek kell lennie". Arról is értekezett, hogy Trump 82 éves lenne mandátuma végén, így túl idős ahhoz, hogy bárminek is vezérigazgatója legyen, nemhogy az Amerikai Egyesült Államoknak.

Hónapokkal később azonban Elon Musk 44 milliárd dollárért megvásárolta a Twittert, kirúgta a tartalommoderátorokat, a Twittert átkeresztelte X-re, több millió felhasználótól vált meg, és visszaállította Donald Trump fiókját, amelyet a Fehér Ház elleni 2021. januári támadás után felfüggesztettek.

Az X-en tapasztalt változások azonban egyre nagyobb nyugtalanságot okoztak a felhasználók körében. Ismert médiumok és személyiségek hagyják el tömegesen a platformot.

A The Guardian és az Observer a múlt héten jelentette be, hogy jelenlétük az oldalon már tarthatatlan, és többé nem posztolnak ott. Stephen King író is távozott, mondván, hogy az X „túl mérgezővé” vált. Barbra Streisand és Jamie Lee Curtis ugyancsak elhagyta a platformot.

„Az X gyakorlatilag Truth Social prémiummá vált”

– mondta Mark Carrigan, a Social Media for Academics szerzője, Trump jobboldali közösségi média platformjának nevére utalva. Technológiai körökben pedig arról beszélnek, hogy Trump Truth Social-jét az X-be lehetne transzformálni.