Mindössze négy évvel a ChatGPT, a mesterséges intelligenciát a köztudatba behozó chatbot elindítása után úgy látszik, hogy a héten Las Vegasban megrendezett, 2026-os CES kiállítás szinte minden kiállítója egy AI-jal működő kütyüt hirdetett. A Reuters azt írja, az évente megrendezésre kerülő rendezvény a globális technológiai és autóipar legnagyobb vállalatait vonzza, akik idén az AI-szoftverekről a „fizikai mesterséges intelligenciára” való átállást hangsúlyozták a robotika, a humanoidok és az önvezető technológia segítségével.

Egyfelől a nagy techcégek felvázolták, milyenekké válhatnak az emberek és az otthonok a következő években, másfelől tucatnyi vállalkozó és kevéssé ismert vállalat versengett azért, hogy különféle mesterséges intelligenciával vezérelt figurákkal keltsék fel a figyelmet olyan változatos feladatokra, mint hajat vágni, vagy épp érzelmi támogatást nyújtani.

A befektetőknek és az elemzőknek az volt a feladatuk, hogy megjósolják, mely AI-vezérelt hardverek lehetnek sikeresek a fogyasztók körében, és válhatnak több milliárd dolláros üzletté.

A mesterséges intelligencia valójában egy teljes innovációs és keresleti ciklust hajt

– fogalmazott Chris Bergey, az Arm chiptech cég PC-ket, telefonokat és egyéb AI által vezérelt kütyüket kezelő egységének vezetője. Az Arm a Reutersnek elmondta, átszervezték magukat, hogy létrehozzanak egy fizikai mesterséges intelligencia egységet, és bővítsék jelenlétüket a robotikai piacon.

A lap felelevenítette, a humanoid robotok iránti érdeklődés megnőtt, mivel a vállalatok az emberformájú gépeket a mesterséges intelligencia és az automatizálás következő határterületének tekintik. A CES-en – amelyet egykor Consumer Electronics Show-nak hívtak – a dél-koreai LG robotjai pókereztek, papírt hajtogattak szélkerekekké, és táncoltak a résztvevőkkel.

Azonban a humanoid robotok feladatvégzésének jéghideg tempója a fejlesztők előtt álló kihívásokat is tükrözte, ilyen például a feldolgozási teljesítmény, az akkumulátor élettartama és a programozásukon túlmutató helyzetek kezelése. Emiatt

a szakértők nem számítanak arra, hogy egyhamar elérhető lesz egy életképes humanoid, legalábbis megfizethető áron biztos nem.

Ismeretes, a kínai Lenovo nemrég egy nagyszabású rendezvényt szervezett, amelyen az Nvidia is részt vett, ahogy Jensen Huang vezérigazgató és a rivális chipgyártó AMD vezetője, Lisa Su is. A világ legnagyobb személyi számítógép-gyártója bemutatta Qira AI hangsegéd platformját, melyet úgy terveztek, hogy több eszközön is működjön, és olyan szolgáltatásokat nyújtson, mint az Expedia utazási iroda.