A kínai Lenovo a világ legnagyobb személyiszámítógép-gyártója kedden bejelentette, hogy összeállt az amerikai AI-chipek vezetőjével, az Nvidiával, hogy segítsen a mesterséges intelligencia alapú felhőszolgáltatóknak gyorsan üzembe helyezni az adatközpontokat, miközben igyekszik megvetni a lábát az AI területén – adta hírül a Reuters.

A szervereket is gyártó technológiai vállalat a Las Vegas-i Consumer Electronics Show-n (CES) hozakodott elő a bejelentéssel, miközben bemutatott egy AI-platformot, koncepcióeszközöket és a Motorola márkanév alatt futó első összecsukható okostelefont is.

Az adatközpont-program keretében a Lenovo közölte, hogy folyadékhűtéses hibrid mesterségesintelligencia-infrastruktúráját az Nvidia számítástechnikai platformjai mellett kínálja majd, hogy segítsen az AI felhőszolgáltatóinak a telepítési idejét „hetekre” rövidítse.

A Lenovo AI Cloud Gigafactory az Nvidia-val új mércét állít fel a skálázható MI-gyárak tervezésében, lehetővé téve a világ legfejlettebb MI-környezeteinek rekordidő alatti telepítését

– fogalmazta meg Yang Yuanqing, a Lenovo vezérigazgatója az Nvidia-val foglalkozó kollégája, Jensen Huang mellett tartott beszédében.

Yang bemutatta a Qira nevű személyes AI-rendszert is, amely a Lenovo és a Motorola PC-ken, telefonokon, táblagépeken és viselhető eszközökön is működik, akár a háttérben is. A rendszer képes lesz olyan utazási iroda szolgáltatásait is nyújtani, mint az Expedia

– harangozta be a Lenovo.

A lap felidézte, a Lenovo – az Alibabához és a Samsung Electronics-hez csatlakozva az ágazatban – bemutatta AI-alapú szemüvegének koncepcióját is, valamint egy mesterséges intelligenciával hajtott, viselhető asszisztens eszközt, amelyet a „Maxwell project” keretében fejlesztenek, és amely valós idejű segítséget nyújt a viselőjének.