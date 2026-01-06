Minden év januárjában a Las Vegas-i Consumer Electronics Show (CES) mutatja be igazán, milyen utópisztikus (vagy éppen disztópikus) irányba halad tovább a technológiaipar. Idén nem meglepő módon a mesterséges intelligencia vitte a prímet. Azonban ez már túlmutat a chatbotokon, sőt, minden nagy nyelvi modellen (LLM) is.

Az AI már nem csupán egy digitális társ, ami beszél hozzánk, hanem valami, ami a közvetlen környezetünkkel vagy akár a saját testünkkel is képes kapcsolatba lépni.

Az egészségügyi és a háztartási eszközök, valamint a fizikai és a videojátékok is az AI forradalma előtt állnak. Noha a CES-en főként a csúcstechnológiák bemutatása a cél, azért érdemes a hétköznapi embernek is nyomon követnie, mert az itt látottak 5-10 éven belül megfizethető áron, akár széles körben is elterjedt technológiákká válnak. A továbbiakban összegyűjtöttünk párat a most bemutatott innovációkból, amelyek belátható időn belül akár a mindennapjaink részévé is válhatnak.

Egy gyűrű mind felett

Akiknek a munkájuk miatt gyakran vannak értekezleteik, vagy akik egyszerűen csak egyetemi hallgatók, azok számára álomtechnológia lehet a Vocci AI okosgyűrűje. A gyűrűn található gomb segítéségével hangfelvételt készíthetünk bármilyen előadásról vagy értekezletről, amiről a beépített AI azonnal el is készíti számunkra a leiratot, vagyis még a jegyzeteléssel sem kell bajlódnunk. Minderre több mint 100 nyelven lesz képes a rendszer – írja a CNET.

A Vocci AI okosgyűrűje Kép: CNET

Életre kelnek a LEGO kockák

Amikor a LEGO kockákkal játsszunk, akkor a tervezés, építés öröme és a kreativitás a mi fejünkben állt össze teljes egészében. A dán vállalat most ezt az alaptörvényt írja felül a LEGO okoskockáival, amelyeknek a működéséhez semmilyen külső okoseszközre nem lesz szükség, mégis beépített hangszóróval és LED-világítással rendelkeznek, valamint az NFC-hez és a Smart Tag-hez hasonló technológiával, amellyel képesek lesznek velünk, sőt, a szomszédos okoskockákkal is kommunikálni.

A Képernyőidő szemléje alapján a CES-en bemutatott okoskocka kívülről olyan, mint egy hagyományos LEGO építőelem: minden másik elemhez illeszkedik, és méreteiben is teljesen ugyanakkora. A különbség az, hogy egy apró kis elektronikát helyeztek bele, ami figyeli, ha a kocka mozog vagy megállt, ha egy másik okoskocka áll mellette, valamint azt is felméri, hogy azok hogyan kapcsolódnak hozzá, és hogy milyen irányban áll a környezetéhez képest az építőelem maga.

LEGO SMART Brick kocka a Las Vegas-i CES-en 2026. január 5-én Kép: AFP , Patrick T. Fallon

És hogy mindez miért jó? Nos, ezek az okoskockák nem előre felvett fény- és hangeffektekkel működnek, mint más, hagyományos játékok, hanem a kockák mindig arra reagálnak majd, ahogy építünk, illetve mozgatjuk vagy épp átalakítjuk a játékot. Így a rendszer ugyan észreveszi és jelzést is ad róla, ha történik valami, de nem veszi át az irányítást a játék felett.

Az okoskockák mellett az okosfigurák is bemutatkoznak majd. Ezek egy digitális azonosítót tartalmaznak, amelyet mágneses kommunikációval olvasnak ki a kockák. Ez lényegében ugyanaz a technológia, amivel az érintésmentes fizetéses technológia is működik.

Egy smart tag segítségével megmondhatjuk a LEGO figurának, hogy milyen szerepben van, legyen szó egy járműről, egy állatról, tárgyról vagy egy konkrét filmbeli vagy egyéb karakterről. Így például ha egy X-szárnyű űrhajót építünk a Star Wars-ból, akkor azt az okoskockák tudni fogják, és ehhez igazodnak majd a hangok és a fények.

A LEGO ehhez egy teljesen saját kommunikációs rendszert épített ki, ami folyamatosan működik az okoskockák és figurák között, ezért semmilyen applikációra vagy külső okoseszközre nincsen szükség ahhoz, hogy működni tudjon.

Tom Donaldson, a LEGO Csoport alelnöke és Kreatív Játéklaboratóriumának vezetője mutatja be a LEGO SMART Brick-et a Las Vegas-i CES-en 2026. január 5-én Kép: Getty Images , LEGO / David Becker

Az AI lesz az új háziorvos?

Igen komoly egészségügyi technológiák is bemutatkoztak a CES-en. A Samsung bemutatta a Brain Health nevű kezdeményezését, ami a Galaxy Watch okosóra, valamint a Galaxy Ring okosgyűrű által gyűjtött adatokból próbál a kognitív hanyatlás korai jeleire következtetni.

A Képernyőidő szerint a rendszer elemzi a beszédmintákat, a járást, az alvást és a mindennapi használati szokásainkat, és ha rendellenességet érzékel, akkor értesítést küldhet és kognitív tréningeket ajánlhat. Ugyanakkor ez továbbra sem diagnózis, a rendszer csak figyelmeztető jelzéseket ad, ami alapján ösztönzi a viselőt arra, hogy forduljon orvoshoz. A fejlesztés már túl van a házon belüli szakaszon, jelenleg orvosi intézményekkel zajlik a klinikai fázis.

A Samsung mellett a francia Withings is egy érdekes innovációt villantott: a Body Scan 2 nevű okosmérleg mindössze 90 másodperc alatt több mint 60 biomarkert mér, köztük a testsúly és a testösszetétel mellett a szív hatékonyságát, az anyagcsere-állapotunkat, valamint a sejtszintű működést.

Galaxy Watch 8 okosóra Kép: Reuters , IMAGO

Mindent felülmúlnak az új AI-szuperchipek

A CES egyik legnagyobb dobásával az Nvidia, a világ legértékesebb techvállalata készült, amely során kiderült, hogy már teljes erőbedobással dolgoznak a következő AI-szuperchipeken.

A Vera Rubin névre hallgató chipek Rubin GPU modellje a Blackwell 20 petaflops-nyi FP4 teljesytményét több mint a duplájára, 50 petaflopsra emeli, míg a Rubin Ultra két ilyen GPU-t köt majd össze – írja a HWSW.

Az első Vera Rubin rendszereket a CoreWave kapja, de nagyvásárlók között lesz a Microsoft, az Oracle, az Amazon és az Alphabet is.

A Vera Rubin platformhoz új generációs hálózati elemek is érkezni fognak, amelyeket a lap szerint több ezer Rubin-rendszer nagy sebességű, co-packaged optikai linkkel való összekapcsolására terveztek. A cél az, hogy olyan nagyléptékű AI-rendszereket építsenek fel, ahol a megnövelt grafikus és processzor teljesítmény mellett sem válik szűk keresztmetszetté a klaszterek közötti átviteli sebesség.

Az Nvidia erősödő versenyre számít, fő riválisai az AMD és egyik nagy ügyfele, a Google lesznek az AI-szuperszámítógépes piacon.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a CES 2026-on Las Vegas-ban 2026. január 6-án Kép: Reuters , Steve Marcus

Ezzel az új technológiával az eddiginél nagyságrenddel nagyobb, összetettebb modelleket lehet gyorsabban betanítani és futtatni, ami látványos ugrást hoz minden, AI-ra épülő szolgáltatás minőségében és sebességében is: sokkal gyorsabban lehet a generatív mesterséges intelligencia modelleket betanítani és ráadásul rövidebb idő alatt adnak a kontextustól függően releváns válaszokat.

A billentyűzet, amiben elfér a számítógéped

Egy AI-ra hangolt számítógépet mutatott be az idei CES-en a HP. Pontosabban egy billentyűzetet, ami egyben egy számítógép is.

Az EliteBoard G1A ugyanis egy olyan billentyűzet, ami egyben egy Copilot+ PC is. Az egész klaviatúrában ugyanis helyet kapott egy AMD Ryzen AI 300-as processzor, ventillátorral, sztereó mikrofonnal és hangszóróval – írja a Mashable.