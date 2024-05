Május 21-től indul a Warner Bros. Discovery továbbfejlesztett streamingszolgáltatása több európai országban, így Magyarországon is.

A váltás értelmében HBO Max helyett Max néven lesz elérhető a szolgáltatás a továbbiakban, és az HBO Max tartalomkínálatán túl a Discovery nem fikciós műfajait, valamint az Eurosport prémiumszolgáltatását is tartalmazza majd.

Így a Max lesz az egyetlen streaming-felület, ahol a 2024-es párizsi nyári olimpiai játékokat teljes egészében, non-stop élőben nézhetjük.

Bár az Index szerint a profilok, a listák és az előzőleg megnézett tartalmak, valamint a számlázási és bejelentkezési adatok változatlanok maradnak, a választható csomagok bővülnek, ezzel együtt pedig drágulnak is.

A Standard csomag havi 2790 forintba, illetve évi 27 900 forintba kerül, amelynek keretében egyszerre két eszközön fogyaszthatnak tartalmakat a felhasználók, Full HD-ban. Ezen felül harminc különböző tartalmat is le lehet tölteni.

A Prémium csomag havi 3890 forintba, azaz évi 38 900 forintba kerül, amellyel már 4K felbontásban és Dolby Atmos hangzással is élvezhetjük az otthoni mozizást, ráadásul egyszerre négy eszközön is használhatjuk a szolgáltatást, és akár 100 tartalmat is letölthetünk.

Mindezek mellett sport bővítmény csomagot is vásárolhatunk az előfizetésünk mellé, plusz 1200 forintért havonta, amiért cserébe az Eurosport 1-2 műsorait is láthatjuk.