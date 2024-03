Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A Deloitte friss kutatása szerint az amerikai háztartások tavalyhoz képest jóval több előfizetéses streaming tartalmat fogyasztanak. A 3500 megkérdezett válasza alapján egy háztartásban átlagosan négy szolgáltatásra fizetnek elő, ami egy hónapban nagyjából 61 dollárba, vagyis nagyjából 22 ezer forintba kerül.

Ehhez képest egy olyan kábeltévé-szolgáltatás, ami 100 csatornát tartalmaz, 50 és 85 dollár között mozog – számol be róla a HWSW.

Az átlagköltés emelkedéséhez a lap szerint az járulhatott hozzá, hogy a Netflix és az HBO Max is megemelte az előfizetéseinek díjait. Ezen felül a jelszómegosztást is erősen szankcionálni kezdték, melyek további költségemelkedésekhez vezettek, mivel azok is kénytelen voltak saját előfizetni, akik korábban másokét használták.

A válaszadók fele ugyanakkor úgy véli, hogy az 61 dolláros átlagköltséggel a szolgáltatók már a lélektani határt súrolják, ugyanis ha a streaming szolgáltatásokra szánt havi kiadásaik további 5 dollárral emelkednének, akkor a négy platformból az egyikről lemondanának.

A Deloitte kutatásából az is kiderül, hogy nem csupán a folyamatos áremelkedés miatt elégedetlenek a válaszadók, hanem azért is, mert szerintük lényegében alig fejlődik a szolgáltatók tartalomajánlóinak algoritmusa, emiatt a fiatalok inkább a közösségi médiát használják ajánlóként.