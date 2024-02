A streaming-szolgáltató január 25-én módosította az előfizetői szerződést. Ebben kifejtik, hogy a fiókok háztartáson kívüli megosztását korlátozzák.

A The New Yorks Times cikke szerint a szolgáltatáshoz csoportosuló Hulu és ESPN+ előfizetésekre is vonatkozik a korlátozás. A Hulu március 14-től élesíti az intézkedést.

A lap mindezt a Disney legújabb próbálkozásának tekinti, arra vonatkozóan, hogy a különböző streaming szolgáltatási ténylegesen nyereségessé váljanak.

A vállaat ugyanis több milliós dolláros adósságot halmozott fel, remélve, hogy éveken belül nyereségessé válik. Ehhez képest a jelentések szerint a Disney+, a Hulu és az ESPN+ szolgáltatásokkal együttesen több mint 500 millió dolláros veszteséget könyvelt el.

A Netflix a jelszómegosztás tiltása mellett áremelést is bevezetett, a Disney esetében erről nincs szó, legalábbis egyelőre. Ugyanakkor a Netflix eltörölte az eddigi legolcsóbb reklámmentes előfizetését, cserébe viszont a valamivel drágább megmaradt modellt, a felhasználók javára, átalakította.