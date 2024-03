Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az EU még 2022-ben szavazta meg a DMA-t, azaz a digitális piacokról szóló jogszabályt, ami szerint egyes nagy online tartalomközvetítő platformok „kapuőr” szerepet töltenek be a kiberszférában, aminek következtében ellehetetlenítik a kisebb vállalkozásokat és tartalomgyártókat. Az Európai Bizottság számos vállalatot megbírságolt és változtatásra kényszerített emiatt – idetartozik az Apple is. Annak érdekében pedig, hogy az iPhone-ok továbbra is az EU-n belüli boltok polcain maradjanak, az App Store-t is át kellett szabniuk.

Az Index beszámolt arról, hogy a DMA 2024 márciusában lép életbe, ennek megfelelően pedig az Apple is átszabta az iOS számos elemét, hogy megfeleljenek az unió új szabályozásainak. Az iOS 17.4-re való frissítést követően például már az App Store első megnyitásánál felhívja az iPhone a felhasználó figyelmét, hogy mostantól már nemcsak innen tölthet le alkalmazásokat, hanem külsős, harmadik feles alkalmazásboltokból is.

Az alapértelmezett böngésző, a Safari megnyitásakor egy új kezdőképernyő fogadja a felhasználót.

A frissítés lehetővé teszi az EU-ban élők számára, hogy beállítsanak egy új alapértelmezett böngészőt, így a közösségi oldalakon, üzenetekben megnyitott linkek már ebben fognak megnyílni.

Kibővített emojitár és további újítások érkeztek

A DMA-t érintő változtatások mellett természetesen új funkciók is érkeztek az iPhone-okra. Az emojitárba bekerült például 118 új emotikon – ezek közül azonban csak hat teljesen új, a többi egy már meglévő emoji alternatív változata. Frissült az Apple Music is egy személyre szabott naponta frissülő lejátszási listával.

Az iPhone 15 eszközök mostantól több akkumulátorral kapcsolatos információt jelenítenek meg az Akkumulátor állapota beállítások között, beleértve a ciklusszámot, a gyártás dátumot és az akkumulátor első használatának időpontját.

Mindezek mellett még a következő jelentősebb változásokkal találkozhat:

új órawidget;

A Podcast app az Apple Musichoz hasonlóan feliratozza a beszédet;

új, enyhén módosított animációk a zárképernyőn;

javított zenefelismerés;

támogatás a videójáték-streamelő alkalmazásokhoz (pl. Xbox Game Pass);

enyhén újratervezett Apple TV app.

Frissítési útmutató

A frissítéshez nyissa meg a Beállításokat, majd koppintson az Általános, ezek után pedig a Szoftverfrissítés menüpontra, ahol rövid várakozás után már meg is kell jelennie az iOS 17.4-nek. A frissítés mérete készülékektől függően 2-3 gigabyte között alakul, így a tárhely szűkében lévő felhasználóknak érdemes némi helyet felszabadítaniuk a készülékeiken a zavartalan átállás érdekében. Szintén nem árt, ha a frissítés előtt készít egy biztonsági mentést az esetleges adatvesztések elkerülése érdekében.