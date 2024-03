Az épület egyik különlegessége a lenyűgöző, letisztult formavilágú passage, amely a hatalmas ablakoknak és a LED világításnak köszönhetően valósággal egész nap fényárban úszik. Ez a terebélyes, az utcai gyalogosforgalom számára reggel 8 és este 20 óra között nyitott helyiség az épület Tölgyfa utca felé eső oldalán húzódik meg és hangulatában egy újra életre keltett egykori gyárépület csarnok folyosójára emlékeztet.

Olyasfajta tér, amely – mondjuk Bécsben, Londonban vagy Párizsban – a világ legtermészetesebb módján ad helyet időszaki, kortárs kiállításoknak, művészeti-, vagy divatbemutatóknak, vagy akár kisebb pop-up eseményeknek. A Margit Palace ezen színfoltja Budapest egyik legújabb, stílusos és egyben nagyon is egyedi, kulturális rendezvényhelyszíne lehet, amely a munka utáni szellemi feltöltődést és kikapcsolódást is kínál.

Ráadásul nagyjából bárki számára, akinek a fővárosban akad dolga. Hiszen a Margit Palace könnyen megközelíthető városi tömegközlekedéssel és a Budapestet átszelő kerékpárúthálózatról. Az agglomerációból érkezők számára pedig HÉV-vel is gyorsan elérhető, ráadásul Pest is sétatávolságra van a hídon keresztül.

Szóval itt az ideje új megvilágításba helyezni a Margit Palace-t. Az épület ugyanis nem csupán egy modern, proptech megoldásokat is felvonultató irodaház, amely 200-tól 1000 négyzetméteres alapterületekkel várja új bérlőit – de akár 4000 négyzetméteres területet is kínál, lehetőséget teremtve a cégeknek a bővülésre és a változó igények kielégítésére is. A Margit Palace ennél sokkal több! Egyedi lehetőségeivel, a közösségépítésre és kultúra formálásra alkalmas tereivel, a hétköznapi életminőséget is javítani képes adottságaival kiemelkedik a budapesti irodapiaci kínálatból.