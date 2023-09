A Nap energiáját hasznosító rendszerek

Manapság szinte már mindenki találkozott ilyen-olyan formában a különböző fotovoltaikus (PV), vagyis a Nap energiáját elektromos árammá alakító rendszerekkel. Ezek közül a legnépszerűbbek természetesen a napelemek, amelyek sok háztetőt díszítenek szerte a világon. Legnagyobb előnyük, hogy általuk az egyik legtisztább módon lehet energiát előállítani. Fontos megjegyezni, hogy amíg a napelemek a fent említett módon működnek, addig a napkollektorok a Napból érkező fényből hőenergiát állítanak elő, amit pedig fűtésre és meleg víz előállítására lehet használni. A napelemek hatékonysága egyes esetekben elérheti a 30%-ot is, tehát a beérkező napsugaraknak ekkora részét képesek hasznosítani. Hazánkban az elmúlt években közel duplájára nőtt a telepített napelemrendszerek mérete, ami többek között a megnövekedett energiaigénynek és a változatos felhasználásnak köszönhető (például már elektromos autónk töltésére is használhatjuk).

Jelenleg a legfőbb probléma a napelemek által termelt energia tárolása. Sok cég esetében ugyanis nem optimális módon valósul meg az energiatárolás, a rendszereket nem megfelelően használva pedig csökken az élettartamuk. Erre és sok más problémára igyekszik segítséget nyújtani a 2021-ben alapított Planergy Solutions Kft., amely kifejezetten az akkumulátorok méretezésére és optimalizálására koncentrál, a napelemekből ezzel kihozva a maximumot. Továbbá egy ellenőrző- és monitoring hálózat kifejlesztésével képesek jelentősen csökkenteni a felesleges kapacitások mértékét, így megnövelhetik a fotovoltaikus rendszerek hasznos élettartamát. A céggel az érdeklődők kiállítóként is találkozhatnak a hónap végén megrendezendő Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expó és Élményprogramon, amely szeptember 27-én indul.

Szélerőművek

Jelenleg a világon leggyakrabban használt megújuló energiaforrás, megelőzve a nap- és a vízenergiát is. Már több ezer éve is hasznosították a szelet, a szélmalmok működéséhez hasonlóan. Ennek továbbfejlesztett változata a ma is töretlen népszerűségnek örvendő szélturbina, amelynek működése rendkívül egyszerű: szél hatására a lapátok (általában három) mozgásba jönnek, ezek a rotor tengelyéhez csatlakoznak, így az is forogni kezd. A turbina tetejében elhelyezkedő generátor pedig ezt a forgási energiát alakítja át elektromos energiává, amit elvezetnek a tartóoszlop alján elhelyezett elektromos csatlakozásig. Minél nagyobb egy szélerőmű, annál több energiát képes termelni, így a cégek egyik elsődleges célja általában a méret növelése. Hatásfokuk nagyobb szél esetén elérheti az 50%-ot is, tehát ennyit képesek hasznosítani a szél energiájából.

Talajszondás hőszivattyúk

Az előbbi témáknál kissé kevésbé ismert, mégis rendkívül fontos energiatermelési mód. Ugyanis a talajszondás (más néven geotermikus) hőszivattyúk a földből nyert energiát hasznosítják meleg víz előállításához vagy fűtésre. Mivel a hőszivattyú működése során nincs szükség tüzelőanyagra, illetve semmiféle égéstermék nem keletkezik, teljes mértékben környezetbarát megoldásnak számít. További előnyei közé tartozik, hogy viszonylag csendes, nem túl költséges, és fűtés mellett nyáron akár légkondicionálásra is használható.

Ha szeretnéd részletesebben megismerni a fentiekhez hasonló megújuló energiaforrásokat és általuk kínált lehetőségeket

Az esemény egyedülálló élményeket, tartalmilag és látványvilágát tekintve is kiemelkedő kiállítást, kézzelfogható megoldásokat, szakmai programot és interaktív játékokat kínál a fiatalabb generációnak, a nagyközönségnek és az üzletnek egyaránt. A rendezvényre a belépés díjtalan.

Találkozzunk 2023. szeptember 27. és október 1. között a Hungexpón!

További részletek: planetbudapest.hu