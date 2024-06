A Kolosy tér közelében található Buda Square irodaház hosszú évek óta elkötelezett a fenntarthatóság iránt. Az épület vagyonkezelése és üzemeltetése során mindig is a környezetbarát megoldásokra helyezték a hangsúlyt. Ennek eredményeként a Buda Square 2023-ban újra elnyerte a nemzetközi Breeam-In-Use zöld minősítés „nagyon jó” fokozatát, ami a fenntarthatósági törekvések jelentős elismerése.

A Resolution Property tulajdonában lévő Buda Square továbbra is élen jár a környezettudatos fejlesztésekben. A legújabb beruházás részeként 220 napelem telepítésére került sor, melyek éves szinten közel 105 ezer kWh villamosenergia megtermelésére képesek. Ez az épület teljes éves villamosenergia fogyasztását optimális esetben akár 7,5%-kal is csökkentheti. Ami azonban talán még ennél is fontosabb: a napelempark révén az irodaház éves karbonlábnyoma 35,7 tonna szén-dioxiddal mérséklődhet.

Hogy jobban megértsük, mit jelent a 35,7 tonna szén-dioxid kibocsátás csökkentése, nézzünk néhány összehasonlítást:

- Ez a mennyiség hozzávetőlegesen 3-7 átlagos energiaigényű lakóház éves kibocsátásával egyenlő.

- Egy 2-3000 négyzetméteres irodaterület éves környezeti terhelése is nagyjából ekkora.

- Egy személy hosszútávú repülőútjai esetén ez a kibocsátás durván 18-36 utazásnak felel meg.

A Resolution Property idei évre tervezett zöldesítési fejlesztései nem állnak meg itt: másik, szintén prémium budai lokációban elhelyezkedő ingatlanjukon, a Margit Palace-en is javában zajlanak már a napelempark előkészítő műveletei. Itt a tervek szerint július elejére készül el egy nagyobb, éves szinten közel 145 ezer kWh villamosenergia megtermelésére képes rendszer, amely hozzávetőlegesen 49-50 tonna szén-dioxid kibocsátást válthat ki.

A Buda Square és a Margit Palace példái jól mutatják, hogy a fenntartható fejlesztések nemcsak a környezettudatosságot szolgálják, hanem hosszú távon gazdasági előnyökkel is járnak.