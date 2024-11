A Budapesti Metropolitan Egyetemen két Karon, az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Karon, valamint a Művészeti és Kreatívipari Karon zajlik a képzés. A METU hallgatói és oktatói hosszútávú partnerségi megállapodás keretében jutnak hozzá az USA leginnovatívabb egyetemének tudásanyagához és 2024 első felében egy közel 30 egyetemet tömörítő hálózat részeseivé váltak. Partneregyetemük, az Arizona State University nemcsak a leginnovatívabb egyetem az USA-ban, de a Center for World University Rankings 2023-2024 szerint a világ legjobb egyetemeinek 1%-ába tartozik.

Dr. Naárné Dr. Tóth Zsuzsannával, az egyetem oktatási rektorhelyettesével beszélgettünk.

A METU nemrég négycsillagos besorolást szerzett a QS Stars minősítési rendszerben. Milyen jelentőséggel bír ez az elismerés az egyetem számára?

A Budapesti Metropolitan Egyetem a hallgatóközpontúság és az innovatív oktatás terén is az élen jár. Nemrégiben jelentős nemzetközi elismerést kaptunk a QS Stars minősítésben, úgynevezett négycsillagos besorolást. Ez a díj megerősíti azokat az erőfeszítéseinket, hogy a hallgatók számára magas színvonalú oktatási élményt biztosítsunk, nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is. Ez is rámutat arra, hogy milyen fontosnak tartjuk az innovációt, a minőséget és a hallgatóbarát gyakorlat központú oktatást. Ami még ennél is kiemelkedőbb, hogy a nemzetköziesítés terén a maximális öt csillagot ítélték oda az egyetemnek. Az idén elindult stratégiai partnerség révén a METU és az Arizona State University (ASU) között az egyetem még szélesebb perspektívát kínál hallgatói számára.

Hogyan építi be a METU az oktatási modelljébe az innovációt, és milyen szerepet játszik ebben a hallgatói élmény?

Az innováció központi eleme az oktatási modellünknek. A METU-nál folyamatosan arra törekszünk, hogy a hallgatók ne csupán elméleti tudást sajátítsanak el, hanem olyan gyakorlati képességeket is, amelyek révén valódi problémákat képesek megoldani. Ez a myBRAND módszerünk lényege. Az egyetem oktatási stratégiájában fontos szerepet játszanak az interdiszciplináris megközelítések, a kreativitás és a technológiai fejlődés. Emellett célunk, hogy oktatóink és hallgatóink számára folyamatosan biztosítsunk együttműködési és fejlődési lehetőségeket nem csak Magyarországon, hanem világszerte, hiszen több mint 100 országból érkeznek hallgatóink és külföldi partner egyetemeink is kiválóak.

A METU nemcsak magyar, hanem külföldi hallgatók számára is vonzó egyetem. Miben mutatkozik meg a QS Stars által nyert kiváló értékelés?

A nemzetköziesítés mindig is fontos szempont volt számunkra. Több mint 1000 külföldi hallgatónk van, akik a világ minden tájáról érkeznek, és különféle kulturális hátterekkel rendelkeznek. A METU több mint 200 nemzetközi, köztük számos Európán kívüli partnerrel rendelkezik, és minden kontinensen jelen vagyunk. Hallgatóink itthon is nemzetközi környezetben tanulhatnak, hiszen 16%-uk külföldi, méghozzá 100 különböző országból. Az Erasmus mobilitási programok keretében minden hallgatónk számára nyitott a lehetőség, hogy külföldön, akár féléves tapasztalatot szerezzen. De hallgatóink az EU-n kívül olyan helyekre is utazhatnak cserediákként, mint az Egyesült Államok, Szingapúr, India, Egyiptom, Izrael vagy Latin-Amerika.

Az Arizona State University (ASU) 10 éve töretlenül vezeti az innovációs egyetemi rangsort az USA-ban. Mit jelent ez a partnerség a METU számára?

Az ASU inspiráló példaként szolgál a számunkra, különösen az innováció terén, éppen ezért megtisztelő számunkra, hogy együttműködhetünk velük. Ahogy az ASU, mi is azon dolgozunk, hogy minden hallgatónak egyedi tanulási élményt biztosítsunk. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a diákok saját személyes fejlődésükre koncentráljanak, miközben széles körű támogatást kapnak tőlünk. Az oktatási innováció nálunk nemcsak az új technológiák bevezetését jelenti, hanem azt is, hogy a hallgatóink egyénileg és közösségben is meg tudják valósítani céljaikat. Az ASU-val való együttműködés révén pedig a hallgatók olyan oktatási tartalmat kaphatnak, ami nemzetközi szinten versenyképes, így a METU diplomáinak hazai és nemzetközi elismertségét is erősen növeli. Ezen kívül lehetőségük van részt venni nemzetközi versenyeken, különböző kurzusokon, tréningeken és egyéb programokon az ASU többi egyetemi partnerét is magában foglaló nemzetközi hálózat keretében. 2025 őszétől pedig beindulnak az első, az ASU-val közös kettős diplomát nyújtó képzési lehetőségek is.

A METU sikerei nemcsak megtisztelő elismerésekben mutatkoznak meg, hanem abban a folyamatos fejlődésben és innovációban is, amelyet a hallgatóinak és az oktatói közösségének nyújt. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít arra, hogy naprakész tudást és képességeket biztosítson a diákjai számára, melyekkel versenyképesek lehetnek a globális munkaerőpiacon. Az elkövetkező években a METU célja továbbra is a kiválóság biztosítása minden területen, legyen szó az oktatási módszerek fejlesztéséről, a kutatási tevékenységek bővítéséről vagy a nemzetközi kapcsolatok erősítéséről. Így a hallgatók nem csak a legjobb oktatási élményben részesülnek, hanem felkészülten nézhetnek szembe a jövő kihívásaival, és magabiztosan építhetik szakmai tudásukat a világ bármely táján.