Majka már egy évtizede megkerülhetetlen szereplője a hazai könnyűzenének és a közéletnek is. A Csurran, cseppen című legújabb Majka-sláger azonban talán még az eddigieknél is nagyobbat szólt. De mit is jelent ez a számok nyelvén? Pontos adattal mi sem tudunk szolgálni, de igyekeztünk utánaszámolni.

Majka cége és egyben zenéinek kiadója, a DYMA MM Kft. nettó árbevétele 2023-ban 511 millió forint volt az Opten nyilvánosan elérhető adatai szerint. Ebben minden bizonnyal a koncertekből származó bevételek is benne lehetnek, a zenékre lecsupaszítva a profitot a Spotify és a YouTube nyers bevételi adataival számoltunk.

A YouTube ezer megtekintésenként fizet a tartalomgyártók videói után (CPM), de hogy mennyit, azt több tényező, például a közönség földrajzi elhelyezkedése, a tartalom témája és a nézők demográfiai adatai is befolyásolják – írja a StreamYard.

Nagy átlagban az alacsonyabb CPM 0,25 dollárra, míg a magasabb 4 dollárra jön ki. Cikkünk írásakor 5 millió 588 ezer megtekintésnél jár a Csurran, cseppen, ez alacsonyabb CPM-vel számolva 1 397 dollár (553 ezer forint), míg a magasabban 22 354 dollár, azaz nagyjából 8 millió 847 ezer forint.

A Spotify-on Majka Top 10-es slágerlistájának összhallgatottsága 83,7 millió. Ebben egyelőre új dalának számait nem látjuk, erről ugyanis még nem állnak rendelkezésre mérések a streaming szolgáltató felületén a cikk írásakor. Az Orpheus Audio Academy leszögezi, hogy a Spotify átlagosan 0,003-0,005 dollárt fizet a művészeknek lejátszásonként. A pontos összeg ugyanakkor függ az olyan tényezőktől, mint a stream országa vagy a hallgatással töltött idő. A lap azt is leírja, hogy a Spotify a havi lejátszások után fizet.

A Spotify nem fizet jogdíjat a művészeknek lejátszásonként vagy streamelésenként; a művészek által kapott jogdíjfizetés a zenéjük streamelésének módja vagy a kiadókkal vagy forgalmazókkal kötött megállapodásuk alapján változhat.

Ha Majka Top 10-es listájának összesített, 83,7 milliós hallgatottságát vesszük alapul, akkor alsó hangon 251 ezer 185 dollár nyers bevételt, azaz 99,3 millió forintot, egy felső becslés alapján pedig 418 642 dollárt, azaz körülbelül 165 millió forintot fizethetett neki a svéd szolgáltató.

Ez kizárólag a rapper top 10-es listája alapján, azaz a tíz leghallgatottabb zenéje után kapott eddigi összes nyers bevételt jelenti. Vélhetően rengeteg költség, köztük a jogdíjak és az adók még lejönnek ebből az összegből.