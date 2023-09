A vásárlók száma éves szinten 1,2 millióval nőtt, 135 új áruház nyílt globálisan, és egy új piacon, Törökországban is megjelent a JYSK. Az árbevétel Magyarországon összesen több mint 97 milliárd forintot tett ki a logisztikai központ eredményével együtt – olvasható a vállalat közleményében.

A továbbra is jelen lévő globális kihívások – így az infláció és a megnövekedett költségek – ellenére a JYSK ismét rekordnak számító, 38,5 milliárd dán korona, azaz 5,2 milliárd euró forgalmat ért el az augusztus végén záruló 2022/23-as pénzügyi évben.

A vásárlók továbbra sem maradtak el a JYSK 48 országban található több mint 3300 áruházából, számuk az előző pénzügyi évhez képest 1,2 millióval nőtt.

„Nagyon büszke vagyok munkatársainkra, és arra az eredményre, amit elértünk. A globális kiskereskedelmi piac továbbra is nyomás alatt van, a fogyasztói bizalom és vásárlóerő pedig alacsony. A JYSK azonban jó minőségű termékeket kínál versenyképes áron, ez pedig tükröződik az eredményeinkben, valamint abban is, hogy a vásárlók továbbra is a mi üzleteinket választják” – mondta Rami Jensen, a JYSK elnök-vezérigazgatója.

Folyamatos a növekedés

A globális kiskereskedelmi piacot kihívások elé állító külső tényezők ellenére a JYSK folytatta a terjeszkedést is. 2023 májusában nyitotta meg első két áruházát Törökországban, de ebben a pénzügyi évben összesen 135 üzletet nyitott meg. Az üzletnyitások mellett 619 már meglévő JYSK-áruház alakult át, ezeket vagy bővítették, vagy átalakították a legújabb 3.0-ás koncepció mentén, vagy új helyre költöztették.

A növekedés a DNS-ünk része, az idei pénzügyi év eredményei, és üzleti tevékenységünk egyértelműen alátámasztják ezt. Az elmúlt évben fontos mérföldkőhöz érkeztünk: áruházaink több mint kétharmadát átrendeztük már a sikeres 3.0 üzletkoncepciónk mentén, és az elkövetkező években sem lassítunk

– tette hozzá Rami Jensen.

Annak érdekében, hogy a vásárlók számára zökkenőmentesebb vásárlási élményt biztosítson, a JYSK a Unified Commerce informatikai megoldásaival dolgozik. A rendszert a 112 dániai üzletben vezették be, és folyamatban vannak a spanyolországi, portugáliai és franciaországi bevezetés előkészületei is.

Jól teljesített a magyar JYSK is

A JYSK Magyarországon a 2022/2023-as üzleti évben három új áruházat nyitott, így összesen már 94 üzletben fogadják a hazai vásárlókat. Az árbevétel meghaladta a 97 milliárd forintot, ez a 2021/2022-es pénzügyi évhez képest 44 százalékos növekedést jelent. Ebben azonban már benne van a 2022. novemberében megnyílt ecseri logisztikai bázis eredménye is. Az alkalmazottak száma a hazai üzletekben és a központi irodában meghaladta a 800 főt.

A kihívások ellenére az augusztus végéig tartó pénzügyi évben egy több mint 900 négyzetméteres egységet nyitottunk Nagyatádon, augusztus végén pedig a budapesti agglomerációban, Solymáron, illetve Móron nyílt meg a JYSK két újabb áruháza. Az online vásárlások felpörgése mellett tehát továbbra is jelentős az igény a fizikai áruházakra, főleg a bútorok, matracok vásárlásánál. Az új áruházak nyitása mellett a meglévő üzleteinket is folyamatosan átépítjük, Magyarországon 2023. augusztus végéig már összesen 67 áruház üzemel az új koncepciónak megfelelően

– mondta Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős country directora.

Szimeiszter Sándor hozzátette, hogy a JYSK tavaly átadott régiós ecseri elosztó központja is magasabb fokozatra kapcsolt, a bázisról szolgálják ki a magyar, horvát, szlovák és szlovén üzletek mellett már a négy ország online rendeléseit is.

A 200 millió eurós beruházásból létrejött központ az ország legnagyobb ilyen létesítménye, ahol két, több mint 40 méteres, teljesen automatizált magasraktár is működik.

A tornyokban 100 ezer raklapnyi áru kapott helyet, a központba pedig hetente 180 kamion gördül be. Az online rendelések kiszolgálásával újabb 35 munkahelyet hoztak létre, így összesen jelenleg több mint 300 ember dolgozik az elosztó központban.