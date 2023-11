Elon Musk egészen sajátos szóhasználattal küldte el melegebb éghajlatra azokat a vállalatokat, melyek közöltek, hogy nem hirdetnek tovább az X (korábban Twitter) felületén.

Elon Musk reacts to advertiser boycotts:



"If somebody is gonna try to blackmail me with money… Go f*ck yourself."



Host is stunned and speechless.



Elon repeats: "Go f*ck yourself." pic.twitter.com/MCDo2jlBBU