Masszív, a Covidot kísérő intézkedések óta nem látott intézkedéscsomagot jelentett be kedden a kínai jegybank, hogy elébe menjen az ország gazdaságát fenyegető deflációs válságnak és életet leheljen abba, miután a legutóbbi adatok egyre inkább komolyabb strukturális lassulásra utaltak. A lépésre szükség volt, ugyanis ezek nélkül meglehetősen nehéz lenne elérni a gazdasági növekedésre kitűzött hivatalos célokat, azonban elemzők szerint akár ennél is többre lehet szükség.

A kínai tőzsde mindenesetre emelkedéssel reagált a hírre, a Shanghai Composite Index több, mint 4 százalékot erősödött, de erősödtek a kínai kötvények is a jó hangulatban.

Shanghai Composite Index Kép: Economx, stooq.com

Az intézkedéscsomagot Pan Gongsheng, a kínai jegybank (PBOC) kormányzója jelentette be, kevesebb mint egy héttel azután, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed egy 50 bázispontos kamatcsökkentéssel megkezdte a monetáris lazítást két és fél évig tartó szigorítási ciklusát követően.

A csomag fő pontjai:

A közeljövőben 50 bázisponttal csökkentik a bankok által kötelezően tartalékként tartott készpénz mennyiségét - az úgynevezett kötelező tartalékrátát -, ami mintegy 1 billió jüan (ezermilliárd jüan, 142 milliárd dollár) új hitelezésre fordítható forrást szabadít fel számításaik szerint. A piaci likviditási helyzettől függően az év folyamán a rátát ráadásul további 0,25-0,5 százalékponttal csökkenthetik.

Az új irányadónak tekintett kamatlábat, a hétnapos fordított repókamatlábat is csökkenteni fogják 0,2 százalékponttal 1,5 százalékra és mérsékelnek más kamatokat is.

Bevezetnek egy új, kezdetben 500 milliárd jüan értékű swapprogramot, amely lehetővé teszi az alapok, biztosítók és brókerek számára, hogy könnyebben jussanak finanszírozáshoz részvényvásárlás céljából

Megnyitnak egy legfeljebb 300 milliárd jüan értékű olcsó PBOC-hitelkeretet a kereskedelmi bankoknak, hogy megkönnyítsék számukra más szervezetek részvényvásárlásainak és visszavásárlásainak finanszírozását.

Felkérik a kereskedelmi bankokat, hogy legalább fél százalékkal csökkentsék a meglévő jelzáloghitelek kamatait. Ezzel mintegy 50 millió háztartás kamatterheit enyhítenék, évente mintegy 150 milliárd jüannal.

Enyhítik a második ingatlan vásárlására felvett jelzáloghitelek feltételeit, az eddigi 25 százalékról 15 százalékra mérséklik a minimálisan kötelező sajáterő arányát.

A Reuters által megkérdezett elemzők ugyanakkor némileg szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesznek hosszabb távon is sikeresek a jegybank lépései. Véleményük szerint önmagában a monetáris politikai lépések kevesek lehetnek, ha nem társul ahhoz egy a reálgazdaságot is támogató csomag, a vállalatok és a lakossági fogyasztók hitelkereslete ugyanis rendkívül gyenge.A fiskális ösztönzés hiányában nehezen látják elérhetően az idei évre a kínai vezetés által kitűzött 5 százalékos növekedési célt.

A kínai gazdaságot jelentősen visszahúzza az ingatlanpiac, amely 2021-es csúcsa óta súlyos visszaesést él át. Fejlesztők sora jutott csődbe, ezek hatalmas, eladatlan készleteket hagytak maguk után lakásokból befejezetlen projektekből.

A kínai vezetés már eddig is egy csomó intézkedést hozott, számos lakásvásárlási korlátozást feloldottak, már korábban is csökkentették a jelzálogkamatokat és az előlegkövetelményeket. Mindeddig azonban nem sikerült élénkíteni a keresletet és megállítani az lakásárak csökkenését. Ez utóbbiak augusztusban több mint, kilenc éve a legnagyobb ütemben csökkentek. Annak ellenére, hogy a jegybank már júliusban is bejelentett egy a lakásvásárlás élénkítését célzó csomagot. Erről bővebben itt írtunk.

Az ingatlanpiac válsága komolyan visszahat az egész gazdaságra. A kínai a háztartások megtakarításainak mintegy 70 százalékát teszi ki azok ingatlanvagyona, s az áresés folyamatosan nyomás alatt tartja a fogyasztói bizalmat. Ha a fogyasztók saját jövőbeni jövedelmi kilátásaikkal kapcsolatban is bizonytalanok, akkor elemzők szerint az ingatlanok vásárlásának megkönnyítése önmagában nem nagyon fog további keresletet generálni.

Ugyanakkor a most bejelentett csomag után még lehet tere a további lazításnak, s ha a jegybank lépését egy komolyabb fiskális ösztönzőcsomag bejelentése követné, azzal talán vissza lehetne lökni a gazdaságot a negyedik negyedévben az elég ambiciózus növekedési célok irányába – mondta Lynn Song, az ING vezető közgazdásza.