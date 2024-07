A New York Times fotósa, Doug Mills kapta el azt a pillanatot Donald Trump kampányrendezvényen, amikor a merénylő rálőtt a beszédet tartó exelnökre, és az egyik lövedék elsüvít annak feje mögött.

A nagy felbontású fotót egy volt FBI-ügynök, Michael Harrigan vizsgálta meg a lap kérésére, és megerősítette, hogy azon minden bizonnyal a merénylő egyik lövedéke látható. A szög miatt valószínűleg nem az, ami Trumpot megsebesítette a fülén, hanem a többi leadott lövés közül valamelyik.

Mills a képeket egy Sony digitális kamerával készítette, sorozat üzemmódban, ami egy másodperc alatt 30 képet rögzít, 1/8000 másodperces záridővel. Az FBI szerint a merénylő egy AR-15-ös, vagy ahhoz hasonló fegyvert használt. Egy ilyen fegyver .223 kaliberű, 5,56 milliméteres lövedéke nagyjából 975 méter/másodperces sebességet jelent, ami 1/8000 másodperces záridővel nagyjából 12 centit tesz meg, míg a kamera elkészíti a fotót.

A fényképen az effekt ennél valamivel nagyobbnak tűnik, de Harrigan szerint nem is csak konkrétan a lövedék látszik rajta, hanem a levegő fodrozódása is, annak hatására, hogy a töltény nagy sebességgel átsüvít rajta – számolt be róla a Telex a New York Times cikke nyomán.