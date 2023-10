Míg a legtöbbekben napjainkban is felmerülnek az AI-al kapcsolatos aggodalmak és kérdések, az UNICEF és az Orvosok Határok Nélkül már az emberiség oldalára fordította azt: nem csak a humanitárius munka támogatására, hanem életmentésre is használják a mesterséges intelligenciát – számolt be az Euronews.

A mesterséges intelligencia számos módon válhat az életünk szerves részévé: taníthat, segítheti a munkát, újabban pedig életeket is ment.

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 2019-ben kezdte el használni a mesterséges intelligenciát, elsősorban gyalogsági aknák hatékonyabb felderítésére.

Korábban kizárólag emberi szakértők elemezték az aknakereső drónok infravörös képeit, ami időigényes és pontatlan folyamat volt. Most a mesterséges intelligencia segíti ezeket az operátorokat azzal, hogy közvetlenül jelzi a gyanús képeket. Ez jelentős időmegtakarítást jelent..

Erik Tollefsen, a projektet irányító Vöröskereszt Fegyverszennyezési Osztályának igazgatója szerint olyan, mintha az elemzőnek ezer asszisztens állna az oldalán.

De hogyan is működik ez?

A Vöröskereszt több ezer, már kategorizált infravörös felvételt bocsátott a számítógép rendelkezésére, így az képes megjegyezni az összes lehetséges helyzetet, és önállóan felismerni az aknák jelenlétét, valamint azok méretét, típusát és pontos helyét.

De nem csak az aknák kereséséhez ért az AI: az Orvosok Határok Nélkül Alapítvány 2023 óta tesztel ilyen mesterséges intelligenciát az AI4CC projekt részeként, amelynek célja a méhnyakrák diagnózisok pontosságának javítása olyan távoli, afrikai területeken is, mint Malawi.

Ezekben a régiókban a betegség azonosítása az erőforrások hiánya miatt bonyolult. Ennek eredményeképpen a negatív tesztet végző nők akár 30%-a megnyugodva távozik az orvostól, holott már rákos elváltozásuk van, amelyet a kezelő nem tudott kiszűrni. Évente több ezer élet veszik el.

A mesterséges intelligencia több mint 90 százalékos pontossággal képes felismerni az elváltozások jelenlétét, köszönhetően a számítógép által rögzített és osztályozott képeknek.

Ráadásul a rendszer a kolposzkópnak nevezett méhnyakvizsgálati műszerekben is bevethető.

A mesterséges intelligenciát a humanitárius szervezetek még mindig sokféleképpen használhatják a lakosság védelmére és életminőségünk javítására. Lehetőség van például a természeti katasztrófák pontosabb előrejelzésére a közösségek védelme és a szükségletek előrejelzése érdekében, amint azt a Google Flood Hubja is mutatja.

Az UNICEF az Európai Űrügynökséggel (ESA) együttműködve még olyan fejlesztéssel is újított, ami a szubtrópusi betegségek előrejelzésére és leküzdésére is hasznos lehet a jövőben.