A jogalkotó tényleg tett egy komoly lépést az autósok álma felé, amely miatt a jövőben kevesebb lesz papírmunka, és idegeskedés is:

2025 április elsejétől eltűnik a motorszám a magyar forgalmikból.

A Totalcar cikke szerint

a változás egyszerre ígér adminisztratív könnyítést,

és vet fel újabb kérdéseket a típusazonos motorcserék, az eredetvizsgálatok és a hatósági gyakorlat kapcsán.

A lap megjegyzi, hogy amikor a szabályokat az érintettek következetesen kikerülik, sőt, olykor teljesen figyelmen kívül hagyják, érdemes a jogalkotónak elgondolkodni a szabályok újragondolásán vagy finomhangolásán Valami ilyesmi történhetett most is a forgalmi és az eredetvizsga ügyében is.

A jogalkotó tavaly év végén véglegesen döntött a változtatás mellett:

2025 április elsejétől Magyarországon új típusú forgalmi engedélyeket vezettek be, amelyek már nem tartalmazzák a járművek motorszámát vagy motorkódját; ugyanakkor ezek az adatok továbbra is szerepelnek a járműnyilvántartásban és a műszaki adatlapokon, tehát az eredetiségvizsgálaton ezek ellenőrzése továbbra is kötelező.

A szakmai állásfoglalások szerint a motorszám a jármű egyedi azonosító jele maradt, és nyilvántartásba kell venni, vagyis ha ezek után valaki motort cserél az autójában, azt továbbra is köteles bejelenteni, de már nem kell új forgalmit vagy törzskönyvet csináltatnia. Utóbbiról ugyanis már tavaly eltűnt a motorszám, illetve a motorkód mező.

A változás részben adminisztrációs tehercsökkentés, ugyanakkor a motorcserékkel kapcsolatos eredetvizsgálatok terén új kihívásokat is felvet.