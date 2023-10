Az orosz gázexport sok évig jórészt Európába irányult, azonban az orosz elnök önként megvált tőle, azzal, hogy megpróbálta a gázt fegyvernek használni, és térdre kényszeríteni Európát a csapok elzárásával és az ár felverésével. Nem jött össze: van még sok gáz a világon, immár cseppfolyós formában is szállítható, még ha drágább is így. Egy zsaroló eladótól aztán már sokan nem óhajtanak újra vásárolni, a nagy piac elveszett.

Kína is óvatos

A Bloomberg szerint az orosz és a kínai elnök közti jövő heti csúcstalálkozón szóba kerül a gáz kérdése: Oroszországnak létfontosságú lenne az eladások növelése, miután még a jelenlegi és jövőbeli beruházások mellett is csak annyi exportkapacitás lesz Kína felé, amennyi a korábbi európai export kétharmada volt. Most azonban még csak töredéke a Kína felé irányuló vezetékes export nem csak az egykori európai eladásoknak (tizede), de még a mostaniaknak is, ami lényegében csak Magyarország, Szlovákia és Ausztria vásárlásaiból áll (fele).

A Bloombergnek nyilatkozó elemző szerint nem csak a kapacitások jelentenek határt, hisz Oroszország is szállíthat cseppfolyósított gázt, jóllehet a hajózás nem egyszerű: vagy a csak nyáron járható Jeges-tengeren, vagy a háború által kockázatosabbá vált Földközi-tengeren át zajlik. Az is problémát jelent, hogy Kína figyelmét sem kerülte el, az Európában történt, így ő is óvakodik attól, hogy túlságosan egy forrásra építsen, pláne olyanra, amely már egyszer visszaélt kvázi monopolhelyzetével.

Megállapodási szándék

A jelenlegihez képesti bővítési lehetőségeket azonban Oroszország szeretné kihasználni, ezért Putyin vélhetően igyekszik megállapodni Kínával további csővezeték építésről és a szállítási volumen növelésérők. Bizonyos határig ez előnyös Kínának, hisz számára a cseppfolyósított (LNG) gáztól való túlzott függés is jelentős kockázat, pláne, hogy rossz a kapcsolata az egyik legnagyobb eladóval, az Egyesült Államokkal.

Kína korábban 10 évig várakoztatta Moszkvát, mire a Szibéria Ereje gázvezeték megépítéséről megállapodtak, az ennél kisebb kapacitású Távol-keleti Út vezetéken való szállításról tavaly állapodtak meg. Egy harmadik vezetékről a tárgyalások hónapok óta szünetelnek, vélhetően az orosz elnök szeretne most előrehaladást elérni ennek ügyében. Ha ez megépülne, akkor sikerülne elérni a korábbi európai szállítások kétharmadát kitevő kapacitást, persze az európainál jóval alacsonyabb áron történő szállítással.

Nagy kiesés

A Gazprom eladásai és árbevétele így nagyot csökkentek, és a cég értéke is visszaesett a részvényár esése miatt. A társaság korábbi vezérigazgató-helyettese azt nyilatkozta, hogy a következő 5-10 évben még nehéz jelentős javulás elérni, miután Kína egy kemény tárgyalófél, nem könnyű vele megállapodást kötni, és az ár sem lesz olyan vonzó, mint Európában, miután nagy tere nyílik a vásárlónak az alkura.

Maga az orosz kormány is csökkenő exportárral számol a következő évekre: a tavalyi közel 1 dolláros köbméterenkénti árat követően 50 cent az átlagos teljes exportár, ami 2026-ra 44 centere csökken. Kína esetében az idei ár is csak 30 cent, ami 2026-ra 24 centre mérséklődhet. A Gazprom idei első félévi kitermelése a cég 30 éves fennállása óta a legalacsonyabbra csökkent, a cég a második negyedévben veszteséges lett. A társaságnak az orosz ellátást is biztosítania kell, viszont mesterségesen eladott alacsony áron, a piaci ár töredékén, köbméterenként jelenleg 5 dollárcentnek megfelelő 5 rubelért.