Az infláció év eleje óta 3,6-4 százalék között mozog, ami a korábbi évekhez képest egyértelműen alacsony, de vannak még tennivalók, mert a szolgáltatói árak például még mindig kimagaslóan növekednek - mondta a napokban Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vezető közgazdásza az M1-en.Szerinte a háztartások számára is érzékelhető, hogy az árak emelkedése jóval kisebb, mint korábbi években volt. Ez annak tudható be, hogy a kormány bevezette a kötelező akciózást, tavaly pedig életbe lépett az árfigyelő rendszer.Kitért arra is, hogy a 2022-es ársokkot követően az alapanyag- és nyersanyagárak jelentősen visszaestek. A közgazdász az üzemanyagár akat sem felejtette el megemlíteni, és kijelentette, hogy az előző hónaphoz képest 4,4 százalékkal mérséklődtek, amiben szerepet játszhatott, hogy a gazdasági miniszter megegyezett az üzemanyagforgalmazókkal arról, hogy a hazai üzemanyagárak simuljanak be a szomszédos országok trendjébe.