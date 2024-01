ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A mezőgazdaság munkaerővel kapcsolatos problémáit egyre több helyen próbálják fejlett technológiákkal orvosolni, így bizonyos korlátokkal ugyan, de megvalósulni látszik az ember nélküli mezőgazdaság – írja a vg.hu.

Magyarországon is egyre több az önvezető traktor, amelyek akár éjjel-nappal is képesek dolgozni. Emellett hazánkban is működnek már olyan startupok, amelyek mezőgazdasági robotokat fejlesztenek.

Sokan azonban amiatt aggódnak, hogy ezek a gépek nem végeznek olyan ügyes munkát, mint az emberek. Léteznek azonban már gyümölcsök leszüretelésére kifejlesztett, úgynevezett négykezű robotok, amelyek gyorsan és sérülésmentesen tudják betakarítani a termést, köztük az olyan érzékenyebb gyümölcsöket is, mint a málna.

Különösen nagy segítséget jelenthetnek a robotok a szőlőtermesztés területén, ahol a szüret idején nagyobb mennyiségű munkaerőre és gyors, precíz munkára van szükség.

Egy floridai eperfarmer a Deutche Welle riportjában arról beszélt, hogy az eperföldeket eddig mexikóiak szedték le, azonban az utóbbi időben már nem tudtak elég munkást toborozni, ezért nem lett leszedve az összes termés.

Az egyik gazdálkodó ezért felvett egy robotikával foglalkozó mérnököt, akivel együtt kifejlesztett egy szüretelőgépet, amely képes egyedül tájékozódni a sorok között, valamint lézer segítségével tesz különbséget az emberek és a tárgyak között.

Emellett van már olyan napelemmel működő robot is, amely a gyomlálást végzi, akár húsz ember munkáját is kiváltva ezzel, később akár tovább is lehet fejleszteni, hogy a trágyázást és a permetezést is elvégezze az emberek helyett.