Erős kétségek merültek fel a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK Zrt.) gazdálkodásával kapcsolatosan, melyekre a Miskolc Holding Zrt. részéről sem érkeztek megnyugtató válaszok. A tájékoztatás szerint ezért az MVK Zrt. felügyelőbizottsága úgy döntött, átvilágítja a cég beszerzéseit.

Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy a feltárt anyagokkal és cselekményekkel kapcsolatban jogi szakvéleményt is készített a felügyelőbizottság, az abban foglaltak alapján pedig több, a büntető törvénykönyvbe ütköző bűncselekmény elkövetésének gyanúja is felmerült.

Miskolc önkormányzata a sajtóanyag szerint többször is megkísérelte egy új közszolgálati szerződés elfogadását, amely biztosította volna az önkormányzat számára, hogy szakmailag és gazdaságilag is részletesebben tudja vizsgálni az MVK Zrt. működését. Ebben többek között Vitézy Dávid is részt vett, szakmai támogatásával.

Badány szerint ez azért vált szükségessé, mert az utasok a járatkimaradásokon keresztül naponta tapasztalják, hogy „a cég nem képes az önkormányzat által megrendelt tömegközlekedési feladatait maradéktalanul teljesíteni”.