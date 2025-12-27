Az informatikai rendszerek korszerűsítése érdekében egybefüggő bankszünnapot tart az MBH Bank 2025. december 31. este 22 óra és 2026. január 4. este 20 óra között. Ebben az időszakban a bank valamennyi elektronikus csatornáján leállást tapasztalhatnak az ügyfelek, többek között az átutalási megbízások teljesítésében, a készpénzfelvételben, továbbá a befektetési szolgáltatások elérésében, de a bankkártyahasználatban is fennakadások lehetnek.

Azt írják közleményükben, hogy az említett időszakban a betéti kártyáját a leállás előtti utolsó ismert online egyenleg erejéig tudják az ügyfelek használni, emellett a telefonos ügyfélszolgálat (Telebank) korlátozottan, a lakossági és vállalati mobilbank és a netbank szolgáltatások pedig egyáltalán nem lesznek elérhetők. A Videobank december 31. 12:00-ig az ünnepi nyitvatartás szerint lesz elérhető, 2026. január 01-e és január 05-e 8:00 között a szolgáltatás nem elérhető. A tranzakciós SMS értesítések a bankszünnap ideje alatt nem érkeznek meg.

Részleges kiesés várható az ATM-en keresztüli készpénzfelvételben, míg az ATM-es készpénzbefizetés nem lesz elérhető. A bankkártyánkat a leállás előtti utolsó ismert egyenleg erejéig, de legfeljebb a korábban beállított napi limitek erejéig használhatjuk, emellett pedig fennakadások lehetnek a betéti- és hitelkártyával végzett internetes vásárlásokban.

Az MBH Bank azt kéri ügyfeleitől, hogy a tranzakcióit és egyéb banki ügyeit időzítse a bankszünnapokat megelőző időszakra.