Az országimázs-építés jelentősége megnövekedett, mivel valódi, gazdasági értelemben is mérhető eredményeket hoz: elengedhetetlen fontosságú mind az exportpiaci, mind a turisztikai eredmények és sikerek fenntartása, továbbfejlesztése szempontjából.

Soul of Hungary

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség közreműködésével ezért létrehozták a „Soul of Hungary” ernyőmárkát, amely az észak-amerikai kontinenst, ezen belül elsősorban Kanada piacát és az Amerikai Egyesült Államokba való terjeszkedést célozza meg olyan prémium kategóriájú magyar árukkal, amelyek a legjobb hazai termelők és kézművesek termékein keresztül hivatottak bemutatni a hazai produktumok rejtett gyöngyszemeit.

A régi idők hagyományait felölelő, családi receptúrákon és a magyar kultúra iránti szenvedélyes elköteleződésen érlelődő harminc márka tükörként tárja fel a bennük rejlő magyar kiválóság eszenciáját. A „Soul of Hungary” azon túl, hogy a leggondosabban kiválogatott, prémium termékekkel szolgál, a magyarországi iparágak több szegmensét is képviseli Kanadában, kezdve az élelmiszeripartól, az energiaiparon át egészen az egészségiparig.

A termékek profilját folyamatosan bővítő, kezdetben Ontario államban forgalomba kerülő, színes árupaletta sikere továbbá előre vetíti a magyar-kanadai diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok ígéretes fellendülését is, köszönhetően a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökségnek és Kanadai Regionális Irodájának, valamint Magyarország Torontói Főkonzulátusának.

Hungarofest

A kiváló minőségű magyar termékeket közösen brandelő ernyőmárka 2024. június elsején egy nagyszabású esemény során mutatkozott be nyilvánosan a kanadai nagyközönség előtt Torontóban. A rendezvény ideje alatt a színpadon egész nap a magyar kultúrát népszerűsítő programok zajlottak, a szervezők pedig információs és kulturális pultokat állítottak fel a téren, ahol a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, az Agrármarketing Centrum, a Magyar Turisztikai Ügynökség, valamint a Magyar Bormarketing Ügynökség promóciós anyagait is elérhetővé tették.

Az esemény során a szervezők nagy figyelmet fordítottak a magyar termékek ismertség-növelésére, amelynek nincs is jobb módja, mint élőben megmutatni, mit tudnak kínálni a magyar vállalkozások. A rendezvényen céges üzleti sátrak várták a látogatókat, így a Soul of Hungary ernyőmárka alatt futó termékek is önálló standon jelentek meg. Az üzleti sátrak sikerét jól jelzi, hogy egész nap rendkívüli érdeklődés övezte az így kiállított magyar termékeket.

Külön említést érdemel a HungaroFest bárja, amelynek belsejét a HEPA torontói partnerirodájának a Kanadába irányuló magyar italexportot segítő partnere, a Con-nois-seur Wine Imports a velük együttműködő magyar borászatok részére készített egyedi kordonbevonattal díszítette fel. A bár nem csupán arculatát tekintve volt magyar, mivel kizárólag magyar borokat és vizeket szolgáltak fel a látogatóknak. A HEPA ehhez 9 magyar cégtől, valamint további 4 magyar borászattól szállított ki termékeket Torontóba, és olyan marketing anyagokkal is ellátta a partnercégeket, amelyek a HungaroFestet követően is használhatók lesznek.

Piacszerzés Észak-Amerikában

Az esemény mind a kanadai lakosság, mind pedig a helyi magyar diaszpóra részéről nagy érdeklődésre tartott számot. Az Ontario tartományban élő magyarság megközelítőleg 10 ezer fővel képviseltette magát, a teljes látogatószám pedig konzervatív becslések alapján meghaladhatta a 150 ezer főt. Utóbbit alátámasztja, hogy egy átlagos napon fordulnak meg ennyien a rendezvények otthont adó közterületen, a HungaroFest ideje alatt azonban egész nap tele volt a Yonge-Dundas tér.

A HungaroFest és a Soul of Hungary célja, hogy sikerre vigye a magyar termékek piacszerzési törekvéseit Kanadában, hosszabb távon pedig egész Észak-Amerikában. Az ilyen kezdeményezések a jövőben példaként szolgálhatnak arra nézve, hogyan lehet az országimázs-építés által exportot fejleszteni és gazdasági sikereket elérni.

Segítség a vállalkozásoknak

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség a saját eszközeivel mindent megtesz, hogy növelje a Made in Hungary presztízsét messzi tájak piacain, ennek érdekében a torontóihoz hasonló partnerirodákat működtet a Balkánon, Törökországban, Romániában és Kínában is. Emellett a magyar vállalkozásoknak segít kijutni számos nemzetközi kiállításra, rendezvényre, továbbá biztosítja a közös nemzeti standon történő megjelenést, de üzleti fórumok szervezésével is támogatja a partnerkeresést.