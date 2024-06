Június 25-én jelent meg a Duna Aszfalt Zrt. összevont beszámolója a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. Ahogy pedig ennek alapján mi is megírtuk, a cég 2023-ban 41,7 milliárd forintra növelte adózott eredményét, ezzel együtt pedig a tulajdonos Szíjj László 5 milliárd forintos osztalékot vett ki.

A Magyar Építők megkeresésére a társaság azt mondta, a rendelkezésre álló forrásokat a tulajdonos a cég saját érőforrásainak fejlesztésére forgatja vissza, valamint a nemzetközi terjeszkedés kiadásainak fedezésére.

A lap szerint erre enged következtetni a cégcsoport összetétele is, ami az összevont beszámolóból kirajzolódik. Egyebek mellett a Banimex és a WKS Duna Polska révén Lengyelországban, a Duna Constructii-vel Romániában, a Rail-Via International révén pedig Bulgáriában is jelent van a csoport, noha a legutóbbi információk alapján az utóbbi megszűnés alatt állt. Ugyanebbe az irányba mutat a vállalatcsoport növekvő nemzetközi aktivitása is.

A lap megkeresésére a cégcsoport azt mondta, a visszafektetést főként a kiszolgáló vertikális ágazatainak fejlesztésére fordítja a Duna Csoport.