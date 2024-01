Oroszország rakéták és drónok százaival támadta Ukrajnát a napokban – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi oldalon.

Az utóbbi öt napban az ellenség legkevesebb 500 rakétát, illetve drónt lőtt ki Ukrajnára – közölte az ukrán államfő, miután Rishi Sunak brit miniszterelnökkel egyeztetett telefonon.

– mondta az elnök.

Hozzátette: „minden egyes további légvédelmi rendszer és rakéta még több életet menthet meg. Itt, Ukrajnában a légvédelmünkkel kell megmutatnunk, hogy a demokráciák képesek megvédeni az életeket a terror minden fajtájától.

Az ukrán elnök szerint Oroszországnak szembe kell néznie az életek kioltásáért viselt felelősséggel.

Zelenszkij egyben megköszönte Nagy-Britannia támogatását az ukrán légvédelemnek.

In just a few days between December 29th and now, Russia has used about 300 missiles and over 200 “Shahed” drones against Ukraine.



Prior to Ukraine, no country in the world had ever successfully repulsed such combined attacks with the use of drones and missiles, including… pic.twitter.com/a7znn4GoDE