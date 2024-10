Még az ezredforduló idején pörgött az üdülési jogok piaca, ami miatt az még továbbra is jelentősnek számít Magyarországon. Ezek a jogok azonban az idősebb fogyasztók jelentős költségeket róhatnak, akik csak jelentős költségek árán léphetnek ki a költségekből.

Emiatt sokan arra kényszerülnek, hogy az üdülési jogokat másodlagosan értékesítsék, ezen a piacon azonban gyakoriak az átverések és a megtévesztő gyakorlatok.

A GVH közlése szerint jellemző, hogy már egy előkészített szerződéssel várják a személyes találkozásra a fogyasztókat, annak átolvasására pedig nem hagynak elég időt. Emellett hiába szögezik le az egyeztetés során, hogy készpénzzel vásárolják meg az üdülési jogot, a szerződésben a fizetség már egy vállalkozás által üzemeltetett vásárlási rendszerben levásárolható „kreditként” szerepel.

Az is gyakori, hogy akár több százezer forintos egyszeri tételt kérnek el a fogyasztóktól ahhoz, hogy a rendszerbe beléphessenek, ami után az egyébként is magas költségekkel járó üdülési jog továbbra is a nevükön marad.

A versenyhatóság összesen 18 versenyfelügyeleti eljárást indított 2007 óta a megkérdőjelezhető kereskedelmi gyakorlatok vizsgálatára, ennek során pedig több mint 250 millió forint bírságot szabott ki, több esetben pedig a rendőrségnél is feljelentést tett.

A GVH előzetesen a rendőrséggel az illetékes minisztériummal is tárgyalt arról, hogyan lehet megerősíteni a fogyasztói jogérvényesítést az üdülési jogokat illetően.

Az albizottság ülésén elhangzott, hogy az érintett hatóságok többek között a fogyasztók megtévesztése büntetőjogi tényállásának szigorítását javasolják, valamint az üdülési jogok másodlagos értékesítésének előzetes közjogi jóváhagyáshoz kötését, illetve az értékesítéshez közvetlenül nem kapcsolódó járulékos szerződések megkötésének tiltását.