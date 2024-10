Az első magyar gépipari beruházást valósította meg Kínában a száz százalékban hazai tulajdonban lévő, orvoselektronikai termékeket fejlesztő és gyártó 77 Elektronika Csoport. A high-tech cég közel kétmillió dolláros beruházás keretében alapított üzemében gyártja a jövőben a kínai piacra a LabUMat és UriSed automata vizeletvizsgáló berendezéseit.

A 77 Medical Devices (Suzhou) Co., Ltd. névre keresztelt cégben az első évben háromszáz nagylabor gyártása a cél, de ez néhány éven belül akár ezer darabra is felfuthat.

A 77 Elektronika cégcsoportnak több mint 20 éves kapcsolata van Kínával: eddig is értékesítették a vizelet kiértékelésre szolgáló automata laborkészülékeit a távol-keleti országban.

A most azonban szintet léptek, és – mivel a kínai kormány az ottani kórházakban a helyi orvostechnikai eszközök beszerzését preferálja – gyártóüzemet építettek Shanghai közelében, Kína egyik legmodernebb és legfejlettebb ipari központjában.

A kínai piac bővítése a cél

A szériagyártás október 8-án elindult. A versenyképességünk megtartása miatt léptünk, hiszen így kínai cégként, de saját márkanévvel, 77 logóval ellátott laborokat értékesítünk a világ egyik legnagyobb és legnépesebb országában

– mondta Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Csoport tulajdonos-ügyvezetője.

A 77 Elektonika Csoport kizárólagos tulajdonában lévő 77 Medical Devices (Suzhou) Co., Ltd. jelenleg több mint ezer négyzetméter ipari területen működik, melyben a gyártás, a raktározás, és az irodai és egyéb kiszolgáló területek találhatók. A céget - egy Kínát jól ismerő, a nyelvet beszélő - magyar ügyvezető, Mohr Richárd vezeti, a további munkatársak kínaiak.

Az üzem működésével és a gyártás megkezdésével az első magyar gépipari beruházást valósíthattuk meg Kínában

– mondta Zettwitz Sándor.

A 77 Elektronika Csoport soha nem bízta a véletlenre a jövőjét: folyamatosan keresik az újabb piacokat, éves árbevételük mintegy 6-8 százalékát fordítják innovációra.