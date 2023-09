Jó döntést hozott a kormány napelemek elszámolásával kapcsolatban, amelyben láthatóan elfogadta a szövetség javaslatait is – reagált az economx megkeresésére Szilágyi László, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke. Fontos azonban azt is leszögezni, hogy még sok kérdőjel maradt, és az új rendeletet mindenképpen meg kell várni, a részletek ugyanis fontosak.

Az egyik legfontosabb kérdés volt: mi számít kész rendszernek

Döntő kérdés volt, hogy mi számít meglévő rendszernek. Itt tisztázni kellett, hogy melyik határidő a mérvadó. Vagyis az igénybejelentés idejét, a készre jelentést, vagy a szolgáltató bekötésének a határidejét veszik figyelembe. Itt a problémát az jelenti, hogy tavaly októberben a betáplálás felfüggesztése miatt, rendkívül sok igénybejelentés érkezett, amit nem lehetett lekövetni, és feldolgozni ennyi idő alatt, így sokan csúsznak a kész rendszerekkel. Lantos Csaba miniszter bejelentése ebből is kedvező, hiszen a szeptember 7-ig bejelentett igények még 2026-ig befejezhetőek, amire szükség is van, hiszen nagy a lemaradás. A szövetség azt kérte, hogy az új szabályozásnál gondolják, át, hogy a 10 éves moratórium határidejét kitolják, de a 10 éves megtérülés reális lehet, így ennek a határidőnek a megmaradása is elfogadható.

Sok száz vállalatot képviselnek A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség több mint 300 tagvállalattal rendelkezik, így az egyik legnagyobb érdekvédelmi szervezet ebben a szektorban Magyarországon.

A jövő még azért tartalmaz kérdőjeleket

Az azonban még kérdéses, hogy a jövő évtől életbe lépő új bruttó elszámolási rendszer miként alakul. A szövetség azt kérte, hogy a jelenlegi óriási árrés, ami a napelemesek által megtermelt energia eladási és vételi árfolyama között van jelentősen csökkenjen.

Ugyanakkor azt is látják, hogy a rezsicsökkentés miatt nagyon bonyolult árazás van érvényben, ami nem könnyíti meg az elszámolási rendszer kialakítását.

Szilágyi László szerint jó lenne, ha napelemek által megtermelt napenergia szabadon értékesíthető lenne, illetve felhasználói közösségeket is létre hozhatnának. Ez nagyban segíthetné, az alkalmazkodást.

A szövetség szerint a napelemek kiépítésének a további támogatása érdekében érdemes megfontolni az általános forgalmi adó (áfa) csökkentését is, akár az 5 százalékos mértékig.

E mellett a megtermelt energián keletkezett nyereség után fizetendő személyi jövedelemadó (szja) alapból is jó lenne, ha az amortizációs költség levonható lenne.

Korábban ezt javasolta a szövetség

A szakmai szervezet korábban azt javasolta, hogy a háztartási méretű napelemes kiserőművek szaldó elszámolást felváltó új bruttó elszámolásával kapcsolatban az új elszámolási rendszernek az alábbiakat kellene teljesítenie:

piaci alapú legyen a termelés és a felhasználás ösztönözze a napelemes rendszerek elterjedését és a saját célú villamos energia termelését ösztönözze a villamos alapú fűtések elterjedését ösztönözze az elektromobilitást, és a villamosenergia saját célú tárolást ösztönözze a csúcsidőn kívüli villamosenergia felhasználást