Kiválóan érzékelteti a szolgáltatás népszerűségét, hogy az elmúlt egy hónap alatt közel 10 ezren fogyasztottak ételt, italt a Balaton InterCitykben. Az előszezoni napi 16 Balatoni Intercity mellett a főszezonban már a Kék Hullám InterCityken is van fedélzeti utasellátás az északi parton, így összesen már 32 járat közlekedik mindennap a Balatonra fedélzeti vendéglátással – közölte lapunkkal a MÁV kommunikációs igazgatósága.

EGY HÓNAPJA AZ ELŐSZEZON KÖZEPÉN INDULT EL A FEDÉLZETI VENDÉGLÁTÁS NAPI 8 PÁR BALATONI JÁRATON,

amelyekben többnyire már kívülről és belülről is megújult étkezőkocsik közlekednek. Nemcsak az utaskomfort javult, a járművekbe új konyhatechnikát, modern berendezéseket is szereltek. Az utasok is elégedettek a fejlesztésekkel, a Balaton InterCity járatokon az idei nyári szolgáltatás első hónapjában

MÁR TÖBB MINT 940 HOT DOG, 840 HAMBURGER ÉS 2000 KORSÓ SÖR FOGYOTT, MELYEK AZ ÉTKEZŐKOCSIK LEGNÉPSZERŰBB TERMÉKEI KÖZÉ TARTOZNAK.

A már több mint 75 éves Utasellátó a nyári szezonban ismét megújult étlappal várja a Balaton InterCityn utazókat. A streetfood jellegű irányzatot követve egy új összeállítású hamburgerrel is készült az Utasellátó csapata, valamint újdonságként megjelent a kínálatban a nachos tál, a sajttal töltött jalapeño és a gyros tál is.

Az Utasellátó stratégiai célja az utasok elvárásaihoz alkalmazkodó, modern és színvonalas fedélzeti és állomási vendéglátás megvalósítása, ezzel a vasúti utazás minőségének és versenyképességének növelése – közölte a vasúttársaság.