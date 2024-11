Egyre kevesebb értelme marad annak, hogy a vonatokon fizetni kell az utazásért - állapította meg a G7 abból, hogy az olcsó bérletek ellenére sem csökkennek az állami vasúttársaság bevételei, köszönhetően annak, hogy nagyon sokan utaznak vonattal.

A MÁV és a MÁV-Start vonataira 2024 első félévében összesen 27,8 milliárd forintért értékesítettek jegyeket, bérleteket és 7 milliárd forintért helyjegyeket. Az ezekre fordított költség 22 milliárd forint volt, ebben benne van a jegyek gyártása, az applikáció és honlap üzemeltetése, a pénztárak és a jegyvizsgálók működése. Utóbbiak költsége volt a legnagyobb, 15,5 milliárd forint. A többi között, a munkaerőhiány miatt is, a budapesti elővárosokban és az egyik legforgalmasabb fővonalon, a Budapest és Hegyeshalom közti 1-esen is kalauz nélküli üzemet vezetett be a MÁV-Start, de a forgalmasabb vonatokon továbbra is kell kalauz.

Ennek az egyenlege az idei első félévben, az, hogy a MÁV-Startnak csupán 13 milliárd forintot hoztak a fizető utasok. Vagyis, ha ingyenes lenne a vasúti közlekedés, az már csak évi körülbelül 26 milliárd forintjába kerülne az államnak.

Most hozzávetőlegesen 800 milliárd forintot költ az állam az immár egységes, de újabb átszervezés előtt álló MÁV-Volánbusz-csoportra évente. A tarifareform hatására csökkenni kezdtek a MÁV-Start bevételei, bár ez még mindig magasabb, mint a koronavírus-járvány előtt, de eközben a forgalom is növekedett.

Egy csomó kedvezmény megszűnt vagy éppen átalakult, és még ezek is hoztak pár milliárdot a konyhára.

Ilyen például az is, hogy 2023-ban a jegyek 23 százalékát automatákban, 34 százalékát digitális felületen (MÁV Appban és online) értékesítették, ez az egy változtatásévente kétmilliárd forint többletbevételt generált, de ugyancsak 1-2 milliárdot hozott az IC-helyjegyek árának átformálása.

Éppen a napokban jelentették be, hogy 1,1 milliárd forint értékben összesen 110 új jegykiadó automatát helyeznek üzembe. Erről itt tudhat meg többet >>>

Az összes jegyáremelési intézkedés együttes hatása azonban közel évi ötmilliárd forint lehet.

A 2024 áprilisában bevezetett újabb reformok tovább csökkentették a vasút bevételeit.

A tarifareform trükkje, hogy a diákok országbérlete után nagyon jelentős állami támogatást lehet az uniós előírásoknak megfelelően a MÁV-Starthoz csoportosítani.

Miután a kormány pótolja ki a diákok, állami alkalmazottak és mások kedvezményes jegyei és bérletei után kieső 50, illetve 90 százalékos kedvezményt, és ennek összegét csak becsléssel lehet megállapítani, 2023 utolsó negyedévében már 18 százalékkal több szociálpolitikai támogatást utaltak, mint 2022-ben, 2019-hez képest pedig 80 százalékos a növekedés.

Így ma már az állami támogatás biztosítja a közvetlen bevételek nagyobb részét, és erre még további támogatások is rakódnak.

2023 végén egy igen jelentős, 50 milliárd forintos tétel jelent meg az egyéb alaptevékenység sor alatt. Így ma már az állami támogatás biztosítja a közvetlen bevételek nagyobb részét, és erre még további támogatások is rakódnak. 2019-ben még a bevételek 79 százaléka származott az utasoktól, 2023-ra már csak 44 százalék.