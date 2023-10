Zuhanás - Utoljára 2016-ban történt ilyen a lakáshiteleknél

A KSH elemzése szerint továbbra is a használt lakásra felvett hitelek dominálnak, de itt is csökkenést mértek. Az új lakás vásárláshoz igényelt hitelek száma 40 százalékkal esett, és a korszerűsítéseket és felújításokat is elhalasztja a többség.