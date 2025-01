Ahogy azt megírtuk a tavalyi évet 104,7 milliárd forint adóssággal zárták a magyar kórházak és háttérintézményeik a Magyar Államkincstár legfrissebb adatai szerint.

A Belügyminisztérium honlapján megjelent egy kormányrendelet-tervezet az egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről, írja a Népszava. A javaslat szerint a kormány 96 milliárd forintnyi lejárt számla kiegyenlítésére juttatna forrást még februárban az egészségügynek, és a célra szánt összeget a hónap végéig ki is kellene fizetniük a hitelezőknek.

A jogszabály-javaslat ezúttal is előírja a fizetési sorrendet, eszerint a piaci szállítók számláinak kiegyenlítése csak az állami köztartozások megfizetése után lehetséges. A jogszabály-tervezetet január 30-ig véleményezhetik az egészségügyi szervezetek.

Kép: Economx

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára azt mondta: a beszállítók üdvözlik a mostani adósság kiegyenlítésről szóló friss javaslatot, annál is inkább mert a tavaly év végi konszolidációt gyakorlatilag meg sem érezték. Lapunknak is azt mondta: általános vélemény, hogy a tavaly év végi, nem egészen 40 milliárdos konszolidáció olyan, mintha nem is lett volna, persze előfordult, hogy a tartozások egy részének a kifizetése néhány kisvállalkozás életben maradását jelentette, vagy legalábbis a „kivégzés” elhalasztását.