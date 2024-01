ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A jegybank átmenetileg megnövelheti az eddigi 75 bázispontos kamatvágási lépéseket egy teljes kamatpontra, azaz 100 bázispontra az infláció vártnál nagyobb csökkenése miatt – mondta el riportereknek a Bloomberg szerint Bécsben Virág Barnabás, ahol az Euromoney konferencián vett részt. A mérték annyiban nem meglepetés, hogy már a decemberi kamatdöntéskor is utalt a 100 bázispontos lépés nagyobb valószínűségére, mintegy felkészítve rá a piacot.

Alacsony infláció, gyorsabb kamatcsökkentés

Az infláció esése olyannyira felgyorsult a tavalyi év utolsó hónapjaiban, hogy mélyen a jegybanki alapkamat alá került a szint, így szokatlanul nagy reálkamat alakult ki. Ilyenkor érthetően növekednek a várakozások a nagyobb ütemű kamatcsökkentés iránt, de úgy tűnik, hogy a jegybank az előzetesen jelzett mértékeknél marad, a 100 bázispontot nem haladja meg egy-egy alkalommal, viszont a mostani jelzés szerint a 100 bázispontos vágás akár 3 hónapon át is bekövetkezhet.

Várható szint év közepén

Ha ez történne, a jelenleg 10,75 százalékos alapkamat 7,75 százalékra mérséklődne március végére, miközben a már most is csak 5,5 százalékos infláció tovább csökkenhet, akár közelítheti, vagy el is érheti a jegybanki toleranciasávot, melynek felső széle 4 százalék. Így a kamatcsökkentésnek is van további tere, amiről Virág Barnabás azt mondta, hogy a piac 6-7 százalékos alapkamatot vár év közepére, és ezt ő reálisnak tartja.

Fennmarad a reálkamat

Ennek megfelelően áprilistól már kisebb lehet a vágások mértéke, a továbbiak pedig nyilván az infláció akkori alakulásától függenek. Virág Barnabás többször jelezte, hogy a jegybank reálkamatot kíván egyelőre fenntartani, ami vélhetően az infláció értéke fölötti 1-2 százalékpontot jelenthet. 5 százalékos infláció esetén így reális a 6-7 százalék közti alapkamat, ugyanakkor, ha az infláció fenntarthatóan a jegybanki toleranciasávba kerül, 5 százalékra is mérséklődhet a ráta.

Év végi becslés

A Deutsche Bank elemzője szerint az infláció már az első negyedévben visszatérhet a jegybanki toleranciasávba, a Goldman Sachs közgazdásza pedig úgy gondolja, hogy év végére 4,25 százalékra csökkenhet a jegybanki alapkamat, miután az infláció mértéke már megközelíti vagy akár el is éri a 3 százalékos jegybanki célszintet. Hogy milyen hosszú távon kíván a jegybank érdemi reálkamatot biztosítani az infláció fölött, az vélhetően a nagy jegybankok, különösen az Európai Központi Bank kamatpolitikájától is függ.