Szerdán komolyabb forinterősödés zajlott: míg nap elején még eurónként 395 volt a kurzus, addig este már csak 392,70-et kellett adni belőle a közös európai fizetőeszköz egy egységéért. Ezzel a forint árfolyama az utóbb bő hónap legerősebb szintjén zárta a napot, illetve egy olyan nap volt március folyamán, amikor közelítőleg ezen az értéken fejezte be a napi kereskedést.

Két hónap gyengülés

A hazai valuta január elején még jóval erősebb volt: 380 alatt forgott az euró. A hónap második felében és februárban azonban folyamatos gyengülés következett, és múlt hónapban egy alkalommal egészen meg is közelítette az euró a 400-as szintet. Itt azonban fordulat következett, de legalábbis visszatért az árfolyam 395 környékére.

Euró/forint, 3 hónap. Kép: stooq.com

Erős üzenet

Az MNB múlt heti kamatdöntését követő háttérbeszélgetésen a a jegybank alelnöke, Virág Barnabás hangsúlyozta, hogy a külső hatásokból eredő inflációs tényezőket ki kell szűrni, és ezzel egyértelműen a forint árfolyamára utalt. Az erős üzenetből arra lehetett következtetni, hogy a jegybank semmiképpen nem fogja a közeljövőben a további gyengülést tolerálni, és elképzelhető, hogy ezt egy hét elteltével már a piaci szereplők is komolyan veszik, így enyhült az eladási nyomás, esetleg újra szívesen vásárolnak olyan eszközöket, melyek kamatozása vonzó, különösen, ha nem kell leértékelődéstől félniük.

Vonzó hozam, árfolyamnyereség

A piaci 10 éves magyar állampapírhozam például a korábbi, jóval 6 százalék alatti értékről 6,8 százalékra nőtt, jóval meghaladva a hasonló szerb vagy román hozamot, így az euróban elérhető 4 százalék alatti hozamokhoz viszonyítva ez akár vonzó is lehet. Ráadásul, akik ezen a szinten vásárolnak, joggal számíthatnak arra, hogy a jegybanki alapkamat további csökkenésével párhuzamosan a 10 éves hozamszint is csökken, és akkor rövidtávú árfolyamnyereséget is elérhetnek a papíron.

A tavalyi sáv

Ha a bizalom ilyen módon tartósan visszatér, akkor erősebben is eltávolodhat a 400-as szinttől az árfolyam, és miután a tavalyi év folyamán jellemzően a 370-395 közti sávban mozgott az euróárfolyam. Ez idén is reális lehet, pláne, ha a jegybank még éves szinten sem szívesen látna forintgyengülést, és ezzel az infláció egyik tényezőjét teljesen ki lehetne küszöbölni, lehetővé téve azt, hogy jövőre már visszatérjen az infláció a jegybank cél, 3 százalék közelébe.