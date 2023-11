A döntés hátteréről Virág Barnabás jegybankelnök számolt be sajtóbeszélgetés keretében. Elmondta, hogy a hazai makrogazdasági pozíciók trendszerűen jó irányba mutatnak, a külső piaci körülmények is javultak, a recesszió is megszűnt. Ugyanakkor úgy gondolják,

hogy továbbra sem szabad győzelmet hirdetni még az infláció fölött,

a monetáris politikában óvatos megközelítésre van szükség.

Várható lépések

Az alelnök elmondta, hogy egyhangú döntés született, így 75 bázisponttal 11,50 százalékra csökkent az irányadó ráta. Ezzel pozitív reálkamat alakult ki, egyúttal úgy gondolják, hogy idén még 11 százalék alá kerülhet a ráta, februárban pedig már egyszámjegyű lehet. Ez arra utal számításaink szerint, hogy a következő kamatcsökkentések is 75 bázispontosak lehetnek, ha nem történnek rendkívüli események.

Hozamok, olajár, geopolitika

Az előző kamatcsökkentés óta a külső piaci körülmények javultak, a hosszabb hozamok csökkentek (az amerikai 10 éves hozam 5-ről 4,4 százalékra), de még magasabb szinten állnak, mint a korábban megszokott. Az olajár a geopolitikai feszültségek ellenére csökkent, ugyanakkor maguk a geopolitikai kockázatok fennmaradtak, ami kockázatokat jelent, és ezt a monetáris tanács is figyelembe vette.

Már csak bázishatás

Ami az inflációs adatokat illeti, az év/éves adatok egyszámjegyű tartományba léptek, a hó/hó alapú adatok viszont már a 2020 előtti időszakot idézik, a 3 havi alapú maginfláció már 3 százalék, vagyis a tényleges rövidtávú infláció már elérte a célt. Ha ez fennmarad, a bázishatások alapján ennek egy éven belül az éves inflációs adatban is mutatkozni kell: Virág Barnabás ezt úgy jellemezte, hogy

visszatérünk a visegrádi mezőnybe.

Gazdasági élénkülés, pozitív fizetési mérleg

A gazdaságban már élénkülés mutatkozik, a negyedik negyedévben már pozitív szám várható, a külső pozíció javulása gyorsan és tartósan javul. Tavaly még 8 százalékos folyó fizetési mérleg hiányt láthattunk, most már többletes a mérleg, ami végső soron a forint árfolyamára ható legfontosabb fundamentum is egyben, így már nem hat erről az oldalról leértékelődési nyomás, sőt, a többlet inkább árfolyamerősítő hatású lehet.