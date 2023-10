Jelenleg is épül az M49-es autóút mintegy 28 kilométeres első üteme, melyen a Duna Aszfalt Építő Zrt. dolgozik, a második ütemre pedig keresik a kivitelezőt. Az új, több mint 45 kilométer hosszú 2x2 sávos út nem csupán gyönyörű tájakon vezet majd át, de közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot is teremt Nyíregyháza és az országhatár, a későbbiekben pedig Szatmárnémeti között, amivel jelentősen könnyíti majd a környéken lakók életét és segíti az áruszállítást is.

Egy újabb közbeszerzési kiírás szerint keresik a tervezőt arra, hogy majd bekössék Szamossályit az M49-esbe.

Ennek során a Jánkmajtis és Porcsalma közötti 4138-as utat egy mintegy egy kilométer hosszú szakaszon (Szamossályi és az M49-es tervezett különszintű csomópontja között) kiszélesítik és megerősítik.

Emellett egy nagyjából 330 méter hosszúságú, Szamos folyó feletti 2x1 sávos új híd terveit is elkészítik, mely kiváltja majd a jelenlegi kompkapcsolatot a folyó két partja között – adott hírt róla a Magyar Építők.

A most meghirdetett feladat során

el kell készíteni az engedélyezési terveket,

meg kell szerezni az építési engedélyeket,

el kell készíteni a kiviteli tervdokumentációt

és meg kell szerezni a műtárgyak kiviteli tervének jóváhagyó határozatát.

Főbb (várható) mennyiségek: