Egy a Semmelweis Egyetemen (SE) végzett kutatás adatai szerint Magyarországon a gyógyszerek okozta kölcsönhatás miatt kialakuló úgynevezett interakciós kockázat eléri a 54 százalékot is, de a párhuzamos gyógyszerelés is több mint a vénykiváltások 5 százalékánál előfordul, a mellékhatás gyanúja, a szükséges gyógyszer hiánya, és a non-adherencia is ott van a leggyakoribb problémák között - mondta Somogyi Orsolya a Magyar Gyógyszerészi Kamara országos titkára. A felmérés során 984 gyógyszereléssel kapcsolatos problémával szembesültek.

A SE felmérésében 78 közforgalmú gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész, 98 háziorvos olyan beteggel dolgozott együtt, akik 5 vagy annál is többféle gyógyszert szedtek.

Magyarországon az ellátásbiztonságot, a betegbiztonságot, a költséghatékonyságot, a gyógyszerhasználat veszélyeit minimalizálni kell – éppen ezért indította el az úgynevezett SZEBB-programot a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK). A mozaikszó a szükségesség, eredményesség, biztonságosság, beteg-együttműködés szavakból áll össze.

Évi 600 milliárdot költünk vényköteles gyógyszerre



Magyarországon statisztikai adatok szerint idén júliusban napi 471 ezer doboz vényköteles gyógyszert váltott ki lakosság a patikákban. Általánosságban elmondható, hogy a magyarok évente 15 receptet váltanak és ezekért összesen közel 15 ezer forintot fizetnek.

A támogatott gyógyszerek árának valamivel több mint 24 százalékát kell zsebből fizetnie a betegeknek, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) pedig több mint 74 százalékkal támogatja a gyógyszereket, a fennmaradó 2 százalékot pedig a költségvetés kifizetés keretében rendezik. Egyébként 2022-ben hatszázmilliárd forintot költöttek a betegek vényköteles gyógyszerekre a patikákban, egy évvel korábban 569 milliárd forintért váltottak ki pirulákat - ezt a Hiflylabs Zrt. összesítette.

Oda kell figyelni a gyógyszerelésre



A gyógyszerek hatalmas segítséget jelenthetnek a betegségek gyógyításában, de a nem megfelelő használatuk súlyos egészségkárosodást okozhat, mondta Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. Hozzátette: Magyarországon egyelőre nincs olyan felmérés, ami a nem adekvát gyógyszerhasználat egészségügyre gyakorolt többletköltségét vizsgálná meg.

De egy uniós kutatás szerint a gyógyszeres terápiával összefüggő többletköltségek évente elérhetik a 80 milliárd eurót, a kórházi beutalások 5 százalékát is a helytelen gyógyszerhasználat okozza.

A SZEBB-program átfogó célkitűzése, hogy felhívják a betegek figyelmét a helyes gyógyszerhasználatra – mondta Somogyi Orsolya, a program szakmai koordinátora. Évekkel ezelőtt már születtek irányelvek ezzel kapcsolatban, de a pandémia meghiúsította ezeket. Az irányelvekben rögzítik a tudományos bizonyítékok alapján az ajánlásokat. A mostani MGYK által készített protokoll pedig a gyógyszertárakban a gyakorlati megvalósításhoz nyújt majd segítséget - tette hozzá Szökő Éva, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke.

Jelenleg megújítás alatt van a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés hivatalos egészségügyi szakmai irányelve. Egyébként minden egészségügyi irányelvet két- három évente érdemes megújítani, felülvizsgálni - válaszolta Hankó Zoltán. Valamint kitért arra is, hogy a jövőben a terveik szerint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) is lesznek olyan funkciók, amelyek a program kiteljesedéséhez hozzájárulnak, vagyis figyelmeztetik a gyógyszerészt arra, hogy például két azonos gyógyszert akar kiváltani a beteg, vagy a gyógyszerei olyan interakciós kockázatot hordoznak, ami a beteg állapotát veszélyeztetheti.

A protokollt mind a 2300 magyarországi patika és mind a 9600 gyógyszerésze megkapja. 50 gyógyszertárban pedig a program közvetlen tapasztalatait is nyomon követik majd

– mondta Hankó Zoltán.

Ismét engedélyezett lesz a gyógyszerek házhoz szállítása

Hankó Zoltán kitért arra is, hogy hamarosan változás várható a gyógyszerek házhoz szállításában is. 2022-től ugyanis nem lehet gyógyszert csomagküldő cégen keresztül házhoz vinni. De a jövőben a kistelepüléseken, a falugondnokok segítségével, a gyógyszerek házhoz szállítása ismét engedélyezett lehet. Már egy pilot program zajlik is 12 településen. Erről egyébként már korábban írtunk, hogy Európában Magyarországon az egyik legszigorúbb a szabályozás. Márciusban Zlinszky János, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) elnöke azt mondta, hogy elkerülhetetlen lesz a változás, hogy a 2022-ben megszüntetett gyógyszer házhoz szállítást ismét törvényben szabályozzák. Már akkor is azt hangsúlyozta: kamarai jelzések alapján változások várhatók.

A gyógyszerhiányokkal kapcsolatos kérdésre Hankó Zoltán azt mondta: óvatos kommunikációra van szükség, mert ha egy készítményről kiderül, hogy hiánytermék, az akár pánikvásárlásokat is gerjeszthet. A hazai gyógyszerhiányok főleg az Ázsiában keletkezett hatóanyaghiányok miatt alakultak ki. Valamint sok gyógyszercég, azért függeszti fel egy vényköteles terméke magyarországi forgalmazását, mert az általa forgalmazott gyógyszerek árkorrekciójára évtizedek óta elmaradt, ezért számára már nem éri meg a terméket a magyar patikákban forgalmazni. A termékhiány miatt Hankó Zoltán arra felhívta a figyelmet, ha egy adott gyógyszer nem szerezhető be, de van vele egyenértékű, azonos hatóanyagú, de más nevű gyógyszer, akkor a beteg azt fogadja el a gyógyszerésztől.