Elhunyt 95 éves korában Frank Borman amerikai űrhajós, a Holdat elsőként legénységgel megkerülő Apollo-8 űrmisszió parancsnoka – jelentette be csütörtökön az amerikai űrhivatal (NASA).

Az űrhivatal közlése szerint Frank Borman a montanai Billingsben halt meg kedden. „A NASA legjobbjainak egyikére emlékezünk ma. Frank Borman űrhajós igazi amerikai hős volt” – méltatta az elhunytat Bill Nelson, a NASA igazgatója.

Borman, az Apollo-8 parancsnoka legénységével 1968-ban elsőként kerülte meg a Holdat, előkészítve az amerikai űrhajósok pár hónappal későbbi első holdraszállását.

Borman Indianában született, és a repülés iránti szenvedélyes rajongása az amerikai légierőhöz, később a NASÁ-hoz vezette. 1950-től vadászpilótaként repült, majd a West Point Katonai Akadémián a termodinamika professzora lett.

1967-ben tagja volt a vizsgálóbizottságnak, amely az Apollo-űrhajón keletkezett, három űrhajós halálával járó tűz okait vizsgálta. Később kinevezték az Apollo-program irányítójává, és ő vezette azt a csapatot, amely újratervezte az Apollo-űrhajót.

Miután 1970-ben nyugdíjba vonult a légierőtől, tanácsadó lett az Eastern Airlinesnál, majd különböző vezető pozíciókat töltött be. Emellett különleges elnöki nagykövetként kísérte el az amerikai elnököt távol-keleti és európai útjaira.

Az egykori űrhajós számos kitüntetésben részesült, 1990-ben beiktatták a repülés nemzetközi hírességeinek csarnokába, 1993-ban pedig az amerikai űrhajós hírességek csarnokába. Nős volt, két fia és négy unokája született.

"Exploration is really the essence of the human spirit."#RestInPeace Frank Borman, who explored the frontiers of space as one of the first three @NASA astronauts to orbit the Moon almost 55 years ago on Apollo 8.



We have lost a legend. https://t.co/ELnxOSRG15 pic.twitter.com/Yyhg7p59vM