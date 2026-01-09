Lassult a munkaerőáramlás mértéke a magyarországi vállalatoknál, ez viszont nem független attól, hogy a cégek is egyre óvatosabban toboroztak az elmúlt években. Jelenleg is sok munkavállaló váltana, a lehetőségeik azonban tovább szűkültek tavalyhoz képest – derül ki a Profession.hu felméréséből.

2023 óta folyamatosan csökken azoknak a munkáltatóknak az aránya, amelyek az előző évinél nagyobb munkaerőáramlást tapasztaltak: 2023-ban a cégek 44 százaléka nyilatkozott így, 2024-ben 37 százalékuk, 2025-ben pedig 31 százalékuk számolt be erről.

Ezzel párhuzamosan viszont egyre többen jelezték, hogy egyáltalán nincs változás a munkavállalói állományukban az előző évihez képest: amíg ezeknek a cégeknek az aránya 2023-ban és 2024-ben 22 és 23 százalék volt, addig 2025-ben 31 százalékra nőtt.

A csökkenő fluktuációt a munkáltatók óvatosabb toborzása is indokolja: a munkavállalóknak is kevesebb lehetőségük van a munkahelyváltásra, tavaly óta ugyanis folytatódott a korábbi trend és tovább csökkent az elérhető álláshelyek száma – 2025 és 2024 első tizenegy hónapjának összevetésében 2,2 százalékkal.

Kapcsolódó Minden második dolgozó munkahelyet váltana itthon

Nem felkészültebbek a cégek, mint egy évvel korábban

A fluktuáció továbbra is a szervezeti egészség egyik legfontosabb mutatója. Bizonyos mértékig – a vállalat méretétől és az iparágtól függően – hasznos, és hozzájárul a megújuláshoz, hiszen friss szemléletet hoz a szervezetekbe. Ha viszont ez az érték tartósan magas, már kockázatot jelez. 2025-ben általánosságban csökkent ennek a mértéke, de még mindig széles körben tapasztalható. Tízből hét vállalat számolt be dolgozói mozgásról, ugyanakkor ennek intenzitása enyhült, az egy évvel korábbi helyzethez képest – fogalmazott Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója.

A munkaerőmozgás tehát a cégek döntő többségét érintette az elmúlt egy évben, ennek ellenére létszámtervvel mindössze alig több, mint felük rendelkezik, emberierőforrás-gazdálkodási stratégiával pedig még ennél is kevesebben. A toborzási gyakorlatok terén nem történt érdemi elmozdulás: továbbra sem nőtt azok aránya (70 százalék), akik kialakult, rögzített toborzási folyamattal dolgoznak annak ellenére, hogy a hatékonyság növelése változatlanul kiemelt HR szakmai kihívás. Pozitívum ugyanakkor, hogy a vállalatok több mint kétharmada legalább alkalmanként, míg tízből három rendszeresen méri és elemzi álláshirdetései teljesítményét – tette hozzá a szakértő.

Új helyzet az eredményesség területén

A jelen munkaerőpiaci helyzetben is különösen fontos a hatékonyság a HR területén, mivel most is rendkívül magas a munkavállalói aktivitás valamelyest csökkenő álláshirdetésszám mellett, így nehezebbé és különösen erőforrásigényessé válik a megfelelő jelöltek kiszűrése. A megkérdezett cégek válaszai alapján fizikai munkakörökben legalább 23, szellemi munkakörökben pedig legalább 27 jelöltre lenne szükségük annak érdekében, hogy megfelelő munkaerőt találjanak. A 2025-ös évi adatok alapján viszont az egy álláshirdetésre jelentkezők átlagos száma ennek több, mint kétszerese.