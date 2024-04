Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Először Barbie, aztán a Sims, most pedig a Monopoly – Margot Robbie produkciós cége, a LuckyChap a Barbie sikere óta végtelenül elfoglaltnak tűnik. Az ausztrál világsztár cége a népszerű Monopoly társasjáték filmadaptációját készíti el.

A családi viták ikonikus alapdarabja világszerte a Monopoly, amit először a feminista játéktervező, Lizzie Maggie alkotott meg 1903-ban, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét a gazdasági egyenlőtlenség veszélyeire – írja az Euronews.

Az eredetileg „The Landlord's Game” (A földesúr játéka) nevet viselő játékból az 1930-as években lett Monopoly, amikor a Parker Brothers – amely ma a Hasbro tulajdonában van – elkezdte árusítani. Margot Robbie produkciós stúdiója, a LuckyChap Entertainment még mindig a Barbie sikerén lovagol, a 2023-as év legnagyobb bevételt hozó filmjén, amely a Mattel játékbabáját vitte a mozivászonra.

Nem meglepő, hogy a színésznő-producer a Barbie sikerét egy újabb nagyszabású adaptációval szeretné követni, ezúttal a Mattel rivális cégétől, a Hasbrotól.

A LuckyChap céget Robbie férjével, Tom Ackerlyvel, valamint Josey McNamarával és Sophia Kerrrel közösen hozta létre még 2014-ben, alig egy évvel A Wall Street farkasa című filmben nyújtott áttörést hozó szerepe után. A LuckyChap a színésznő számos főszerepének producere lett, köztük az Én, Tonya, a Terminal és a Ragadozó Madarak címeket viselőknek. Emellett olyan más sikerek is a nevéhez fűződnek, mint az Ígéretes fiatal nő és a Saltburn.

Margot Robbie cége mindenben benne van

A múlt hónapban röppent fel a hír, hogy Margot Robbie fogja elkészíteni a The Sims, a hatalmas népszerűségnek örvendő életszimulátoros videójáték-sorozat filmadaptációját. A The Sims élőszereplős adaptációja már 2007 óta készül, bár öt éve hivatalosan félretették, csak Margot Robbie mostani sikerének köszönhető, hogy a projekt újra sínen van.

Ez még nem minden. Margot Robbie a tervek szerint elkészíti a Big Thunder Mountain Railroad filmadaptációját is, amely a Disney négy vidámparkjában található világszerte. Egy hullámvasútról szóló film? Ez már megtörtént korábban is, mégpedig elképesztő sikerrel. Az eredeti Karib-tenger kalózai film alapja az 1967-ben a kaliforniai Disneylandben először megnyitott hullámvasút volt. További filmek, amelyekhez LuckyChap és Margot Robbie producerként csatlakozott, a Borderline, az Alba, a Naughty és a Whoever You Are, Honey.