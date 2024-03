Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Valójában a Doom már jószerivel mindenen elfut, pusztán az emberi akaraterő és a kreativitás szab gátat annak, hogy min alkalmazzák a felhasználók.

BIZONYÍTJA EZT, HOGY NÉHÁNY HÓNAPJA BAKTÉRIUMOKON SIKERÜLT MOZGÁSRA BÍRNI, VAGY HOGY HAMAROSAN FŰNYÍRÓKON IS ELÉRHETŐVÉ VÁLIK, MÉGHOZZÁ EGY HIVATALOS KIADÁS FORMÁJÁBAN.

A 20. születésnapját tavaly decemberben ünnepelt FPS-t most egy újabb meglepő hardveren, egy kijelzővel felvértezett elektromos fogkefén izzította be egy kreatív videós – írja a PCW Plus.

Aaron Christophel a YouTube-on osztotta meg az alábbi filmet, amelynek tanúsága szerint az id Software klasszikus lövöldéje az Evowera Planck Mini okos fogkeféjén is remekül fut. A feltöltő ehhez a GitHubon beszerezhető módosított firmware-t használt, ami összeboronálja a Doomot a fogkefében dolgozó ESP32 mikrokontrolleren.

A fogkefe apró kijelzője ugyan messze nem a legalkalmasabb a démonirtásra, cserébe viszont a videósnak Bluetooth-on keresztül sikerült egy egeret is csatlakoztatni az eszközhöz, amelynek előre-hátra tolásával oldotta meg a haladást, így az irányítás egész jónak mondható.