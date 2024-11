Összesen közel 105 ezer sajátos nevelési igényű gyermek él az országban, köztük vannak siketek, vakok, beszéd- mozgásszervi- vagy értelmi fogyatékkal és autizmussal élők is. A veleszületett rendellenességekkel sújtottak száma is évről évre növekszik, tavaly 5,5 ezer gyermek jött így világra.

A házi gyermekorvosok jelentéséből korábban már kiderült, hogy 1999 és 2017 között megkétszereződött a krónikus beteg gyermekek száma.

Még úgyis, hogy a vizsgált időszakban folyamatosan csökkent a születések száma.

Erre számíthatnak az államtól a beteg gyermeküket ápolók

A gyermekek otthongondozási díja (GYOD) minden évben megegyezik az aktuális minimálbér összegével, azaz jelenleg bruttó 266 800 forint. A tavalyi évben közel 30 ezer fő részesült ilyen jellegű ellátásban, közülük 20 ezren azért, mert súlyos fogyatékosság miatt önellátásra képtelen gyermeket, 10 ezren pedig tartós beteg gyermeket nevelnek.

A Központi Statisztikai Hivatal adataiból az is látszik, hogy a gondozást továbbra is többnyire a nők végzik, tavaly 26,5 ezer nő részesült ebben az ellátásban.

A munka nem zárja ki a támogatásra való jogosultságot, otthonról korlátlanul lehet dolgozni, munkahelyre bejárni viszont legfeljebb napi 4 órában engedélyezett.

A GYOD mellett tehát lehet munkát vállalni, a gyakorlatban viszont ez nem minden esetben kivitelezhető, például ha a gyermek ellátása egész napos figyelmet igényel, illetve maga a körülmény is nehezítheti a munkaerőpiaci elhelyezkedést.

A gyógyszerek, a különböző kezelések, esetleg a speciális étrend vagy a gyógytorna azonban az átlagosnál lényegesen több kiadást jelent, amelyet sok esetben képtelenség a minimálbérből fedezni, főleg ha az édesanya egyedül neveli a gyermeket.

Az egészséges gyermeket nevelőkhöz képest nem sokkal jelent nagyobb támogatást a 23 300 forintos emelt családi pótlék sem, ami az egyedülálló szülők esetében 25 900 forint.

Egyedi méltányosság alapján a drága gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre nyújthat támogatást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK). A mozgásszervi betegséggel, illetve fogyatékkal élők pedig a személygépkocsi szerzésben és átalakításban kaphatnak segítséget az államtól. Új autó vásárlása esetén ez az összeg akár 1 millió forint is lehet, használt gépjárműnél 600 ezer forint, az átalakításra pedig 90 ezer forint igényelhető.

Tízmilliós nagyságrendben is fizetnek a biztosítók

Léteznek olyan biztosítások, amelyek előzetesen megkötve később anyagi védelmet nyújthatnak arra az esetre, ha megbetegedne a gyermek. A gyermek születésétől, illetve 1 éves korától egészen 17 éves koráig is elindítható kifejezetten kritikus betegségekre térítő biztosítás.

A biztosítók többek között a daganatos megbetegedésekre, szívbetegségre, cukorbetegségre, agyvelő- és agyhártyagyulladásra, gyermekbénulásra, látás- és halláskárosodásra, epilepsziára, égési sérülésre, és akár kómára vagy szervátüteltésre is nyújthatnak fedezetet.

„A térítés összege a biztosítók ajánlatától függően akár több tíz millió forint is lehet, amely a gyermek gyógykezelésének finanszírozására, illetve a szülő kieső jövedelmének pótlására is fordítható. Vannak olyan kiegészítő lehetőségek is, amelyek a pszichológiai konzultációban és a magántanár fogadásban is segítséget nyújthatnak”

– jelezték a Grantis szakértői. A biztosítási összeg kifizetése a diagnózis megállapítását követően történik, amit orvosi dokumentumokkal szükséges igazolni. Bizonyos esetekben lehetőség van részkifizetésre is a betegség korábbi fázisában a mielőbbi gyógyulás segítése érdekében.

A szülési komplikációkra és kifejezetten a veleszületett rendellenességekre, például Down-szindrómára és anyagcsere-zavarokra is lehet előzetesen biztosítást kötni, amely akár hosszú távon finanszírozhatja a kezeléseket és a fejlesztő foglalkozásokat.

Megduplázható az ápolási díj

A felnőttek ápolási díja még a gyermekekénél is kevesebb, a minimálbérnek csupán a töredéke.

A felnőttek ápolási díja három fő kategóriába sorolható:

48 405 forint az alapösszeg;

72 610 forint jár a fokozott ápolást igénylő, súlyos fogyatékossággal élő személyekre;

87 129 forint azokat illeti meg, akik legfeljebb 30 százalékos egészségi állapotú beteget ápolnak.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak többféle módon is a segítségére lehetnek az ápolást végző hozzátartozónak. Lehetőség van az ápolási díj kiegészítésére általában az ellátással megegyező mértékben, így ezzel megduplázható a kapott összeg.

A másik opció, hogy az otthoni ápolással kapcsolatos számlák, például magánorvos, hospice szolgálat díja alapján történik a kifizetés. Az idősgondozás támogatására havi 28 500 forint igényelhető, ez az összeg az ápolást végző intézmény díjára is fordítható.

A támogatások minden esetben a saját pénztári megtakarításból vehetők fel, a segítséget ehhez az adja, hogy a befizetések után minden évben visszaigényelhető a személyi jövedelemadó 20 százaléka, évi 150 ezer forintig, tehát ennyivel lehet könnyíteni a kiadásokon

– magyarázták az öngondoskodási szakértők.

Hozzátették, az egészségpénztári kártyát a patikákban, az optikákban és a gyógyászati segédeszköz boltokban is elfogadják.

Van olyan pénztár, amelyet havi pár száz forintos biztosítási díjért cserébe baleseti rokkantság bekövetkezése esetén arra is használhatunk, ha át kellene alakítani az otthonunkat. Az akadálymentesítésbe a korlátok, a kapaszkodók és az ajtók cseréje is beletartozik. A biztosítás a kerekesszék, a vakvezető kutya és a művégtag árát is finanszírozhatja.

