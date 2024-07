Az önsegélyező- és egészségpénztár gyakorlatilag egy olyan persely, amelyben ha szorgosan tesszük félre a pénzt, akkor jutalmat kapunk a takarékosságunkért. Mégis kevesen használják ki a benne rejlő lehetőségeket, pedig

Évi 150 ezer forintot visszakaphatunk a befizetéseink után.

Utánajártunk szakértők segítségével, hogy pontosan mire is jók ezek a pénztári megtakarítások. A pénztári számlán (a „perselyben”) gyűjtögetett pénzünket meghatározott dolgokra költhetjük el. Szinte minden egészségüggyel kapcsolatos kiadásunkra és olyan felmerülő költségünkre, amelyekre tipikusan takarékoskodni kellene: gyermekvállalás, lakáshitel, nem várt munkanélküliség, de a lista nagyon hosszú még.

Vétek nem kihasználni az adójóváírást

A legnagyobb előnye a pénztári megtakarításnak az adójóváírás: a befizetéseink után 20 százalékos adóvisszatérítést tudunk igénybe venni, évente legfeljebb 150 ezer forintig. Ez az összeg szintén a pénztári számlánkat gyarapítja, amit elkölthetünk különféle szolgáltatásokra. Ezeknek a felsorolásához a Grantis szakértőit kérdeztük. Az egészségpénztári kártyát elfogadják:

a patikákban,

az optikákban,

a gyógyászati segédeszköz boltokban,

a drogériákban,

gyógycipőt,

szemüveget,

kontaktlencsét,

gyógymatracot,

vérnyomásmérőt,

gyógyvizet,

és még speciális élelmiszereket is lehet róla venni, például gluténmentes termékeket, valamint OGYI-számmal rendelkező vitaminokat.

A kisgyermekes családok kifejezetten hasznát vehetik a pénztárnak a csecsemő és babaápolási termékek vásárlásánál, mint például cumisüveg, tápszer, pelenka, bébiőr, csecsemőmérleg, babafürdető, babasampon, babaolaj, hintőpor, testápoló – mutattak rá lapunknak a Grantis szakértői.

Magánrendeléseken is lehet egészségpénztáron keresztül fizetni a vizsgálatokért, kezelésekért.

Ha átlagosan 30 ezer forintos díjakkal számolunk, akkor egy évben öt magánrendelés árát is visszakaphatjuk az adójóváírásból. Ugyanígy a gyógytorna, a gyógymasszázs, a fizioterápia vagy akár a pszichológiai tanácsadás és a fogszabályozás is finanszírozható a pénztári számláról.

A fogászati ellátásokat még az egészségbiztosítások sem szokták téríteni. Ez az egyetlen formája annak, hogy a jelentősebb beavatkozásokat, mint például implantátum, korona, kedvezményesen tudják finanszírozni

– hívják fel a figyelmet a szakértők. Megjegyezték, hogy a 20 százalék egyébként két esetben inkább 30 százalék a pénztáraknál: kevesen tudják, de ha prevenciós jellegű szűrővizsgálatokra költünk, akkor plusz 10 százalék adójóváírás jár (de továbbra is 150 ezer forint a maximális összeg). Sőt, arra is van mód, hogy a fel nem használt pénzt lekössük, ekkor a pénztár fekteti be biztonságos eszközökbe (jellemzően állampapírba) a pénzt. 2 éves lekötés esetén újabb 10 százalékos adójóváírást kaphatunk. Az igazán élelmesek az adóvisszatérítést is lekötik, és azzal nem csak hozamot, de további adóvisszatérítést érnek el.

A pénztári szolgáltatásokat általában a közeli hozzátartozó, mint például a szülő, testvér, gyermek, házastárs, élettárs is használhatja.

Akár 2 milliós támogatás szülésre, több mint negyedmillió beiskolázásra

Az önsegélyező pénztáraknál jellemzően 1 millió forintos születési szolgáltatás igényelhető gyermekenként, amely örökbefogadás esetén is érvényesíthető, például az IZYS-nél ez az összeg 2 millió forint. A szolgáltatás úgy működik, hogy a pénztári számlánkon korábban elhelyezett megtakarításunkat vehetjük fel erre a célra – jelezték a független alkusz szakértői.

Minden pénztár nyújt gyermeknevelési- és gondozási támogatást, jellemzően a csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) és az örökbefogadói díj (ÖFD) kiegészítéseként, legfeljebb a korábbi nettó jövedelem mértékéig. A gyermekgondozást segítő ellátás (GYESE) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) esetében akár meg is duplázható az ellátás a folyósítás időtartama alatt.

A beiskolázási támogatás az általános iskolások és a középiskolások tanévkezdését könnyítheti meg, de már az óvodások is részesülhetnek benne, illetve az egyetemisták is 25 éves korig.

A támogatás fedezheti a tankönyv, tanszer, cipő és sportruházat vásárlás költségeit, valamint jól jöhet a felsőoktatási tandíj, kollégium vagy albérlet kifizetéséhez is. Ennek mértéke gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér összege, amely idén 266 800 forint. A támogatás igénybevétele hamarosan aktuálissá válik, a következő időszak, amikor élni lehet vele, idén augusztus 15-től jövő június 30-ig tart.

Forrás: Grantis gyűjtés Kép: Economx.hu

A szakértők szerint sokan profitálhatnának belőle, hogy részben finanszírozható a lakáshitel törlesztése, hiszen a 20 százalékos adójóváírás ez után is jár. És vannak pénztárak, amelyek a közüzemi díjak, mint például a villamos energia, gáz, ivóvíz költségeinek finanszírozását is támogatják, mindkét esetben az aktuális minimálbér 15 százalékáig, azaz 40 020 forintig rászorultsági alapon. Sőt, van olyan pénztár, amelyik lakástűz esetén is nyújt segélyt 250 ezer forintig, mint egy biztosítás.

Munkanélküliség esetén is hasznos lehet az önsegélyező pénztár. Az álláskeresési segély vagy járadék kiegészíthető az ellátás alapjául szolgáló összeg, azaz a korábbi bér mértékéig,

és minden hónap 5-ig utalják a pénzt a megtakarítás erejéig, így tompítható a jövedelemkiesés.

Több pénztárnál is van lehetőség a táppénz, a rokkantsági járadék, a bányászjáradék, és az ápolási díj kiegészítésére, az ellátással megegyező mértékben, vagy a korábbi bérhez képest.

Az idősgondozási támogatás mértéke egységesen legfeljebb a nyugdíjminimum összegének mértékéig, 28 500 forintig igényelhető.

Közeli hozzátartozó esetén a temetési költségekre is van támogatás, amennyiben számlával igazolhatók a kiadások.

Egészségbiztosítást és szűrőcsomagokat is kínálnak a pénztárak

Elég aktív időszakon vannak túl a pénztárak üzletfejlesztési szempontból, szinte mindenhol van valami kis extra az alapszolgáltatásokon túl. Például

a legtöbb pénztárnál pár száz forintos egészségbiztosítások is köthetők, havi 85 és 395 forint között.

Ezek az egészségbiztosítások fedezik a nagyértékű diagnosztikai vizsgálatokat, az egynapos sebészetet és a kritikus betegségekre is fedezetet nyújtanak, van, ahol segítenek az ellátásszervezésben, és orvosi call centert is biztosítanak.

Komplex szűrőcsomagok is elérhetők, amik tartalmazzák a legfontosabb szűrővizsgálatokat, mint például labor, ultrahang, EKG, bizonyos csomagokban a nőgyógyászat, az urológia és a bőrrákszűrés is szerepel – világítottak rá egy korábbi elemzésben a szakértők.

Van olyan pénztár is, ami a most kifejezetten népszerű mikrobiommal kapcsolatos, de igen drága vizsgálatokat teszi anyagilag elérhetőbbé.

Az extrák miatt érdemes a szakértők szerint akár több pénztárral is leszerződni és megosztani a megtakarítást.

Költségek, nyitás és menedzselés

Az egészségpénztári számlanyitás folyamata gyors, online akár 15 perc alatt el lehet indítani a személyes adataink megadásával, és a belépési nyilatkozat aláírásával, amely sok pénztárnál már digitálisan is megtehető. A számla menedzselése is könnyű és biztonságos.

A pénztáraknak költsége is van, ezt jó, ha tudjuk: a befizetett összeg több mint 94 százaléka jellemzően megtakarítás lesz, a többi elmegy működési és likviditási tartalékba

– jelezték a Grantis szakértői. Mivel a pénztári költségek sávosan alakulnak, így ha nagyobb összeget fizetünk be az adott évben, akkor olcsóbban jöhetünk ki.

A pénztárak tagdíja havi 3-6 ezer forint körül alakul. Nem kötelező fizetni hónapról hónapra, de a működési költségeket folyamatosan vonja a pénztár, ha nincs befizetés, akkor a megtakarításból.

Egy pénztári számlát fenntartani egyébként egyáltalán nem bonyolult, gyakorlatilag olyan felületet kapunk, mint egy bankszámlánál. A leggyakoribb ügyintézés az igénybe vett szolgáltatások utáni számlák beküldése lesz a pénztárnak, amire kérjük a kifizetést.

Tavaly év végén 1 millió 124 ezer tagot számláltak az egészség- és önsegélyező pénztári szektorban, amely az önkéntes nyugdíjpénztári taglétszámot is meghaladja – olvasható az MNB jelentésében. Az új belépők száma, 82 128 fő a harmadával több az egy évvel korábbinál.

A 2023-ban igénybe vett adójóváírások mértéke összesen 14,3 milliárd forint volt, amely 51,5 százalékos emelkedést jelent a tavalyelőtti évhez képest.