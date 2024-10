Több mint egymilliárd forinttal csökkentette a kikiáltási árát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) annak a tihanyi ingatlannak, amelyet sikertelenül próbált meg eladni két hete. A kiírás többi eleme egyáltalán nem változott, csak az áron módosítottak. Az árverésre október 30-ig lehet jelentkezni, a háromnapos aukció pedig november elején lesz. Jövő hétfőn egyórást bejárást is szervez az MNV.

Mint megírtuk először szeptember végén bocsátotta árverésre az ingatlant az állami vagyonkezelő, amelyet úgy jellemeztek, hogy a félsziget legutolsó, nagyobb összefüggő, beépítetlen részén található, így a „település legnagyobb fejlesztési potenciállal rendelkező területe”.

A licitidőszakra október 9. és 11. között került sor, de a háromnapos idősávban egyetlen ajánlat sem érkezett.

Legelőször 5,23 milliárd forintért próbálták értékesíteni a telket, a mostani kikiáltási ár azonban csak 4,19 milliárd forint. Ez pontosan 20 százalékos árcsökkenés – írja a G7.

Az egykor üdülőként működő, de már másfél évtizede használaton kívül lévő ingatlan 39,6 ezer négyzetméter területű. A telken 10 felépítmény is található, de a csomag ingóságokat is tartalmaz. Az ingatlan és az ingóságok árát is arányosan csökkentette a Nemzeti Vagyonkezelő.