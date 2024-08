A két vállalat megállapodott továbbá az RTL Magyarország 12 csatornás portfóliójának terjesztéséről, köztük van a médiavállalat 2023. decemberében indult 4 új, második generációs csatornája is. Az RTL továbbra is elérhető marad a szabadon fogható mindigTV szolgáltatásban – közölték a stratégiai megállapodás kapcsán. Hozzátették, a 4iG csoport a jövőben már az új One márkanév alatt további, az RTL streamingszolgáltatását érintő TV előfizetési csomagokkal készül.

A budapesti székhelyű, magyar többségi tulajdonú 4iG Magyarország és a nyugat-balkáni régió egyik vezető, integrált szolgáltatásokat nyújtó távközlési és informatikai vállalatcsoportja, amely az űripar és a védelmi technológiák területén is jelen van. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett csoport Magyarországon, Montenegróban, Albániában és Izraelben több mint 8 ezer munkavállalót foglalkoztat.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a 4iG Nyrt. konszolidált nettó értékesítési árbevétele 157,6 milliárd forint volt az idei első negyedévben, 36,9 százalékkal több az egy évvel korábbinál; a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) pedig 49,2 százalékkal, 54,1 milliárd forintra nőtt éves összevetésben.

A 4iG Nyrt. részvényeivel a prémium kategóriában kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 880, a legalacsonyabb 755 forint volt.